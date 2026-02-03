La Nasa propuso la misión Artemis II, programada inicialmente para realizar un vuelo tripulado alrededor de la Luna este mes de febrero, hasta al menos el próximo mes de marzo. Esta decisión se toma tras detectar una fuga de hidrógeno líquido durante el ensayo general con combustible del cohete SLS (Space Launch System) y la cápsula Orión.

A pesar de los esfuerzos para solucionar el fallo, los técnicos del Centro Espacial Kennedy en Florida detuvieron la cuenta regresiva a solo cinco minutos de concluir la prueba. Artemis II será la primera misión tripulada del Programa Artemis, que tiene como objetivo no solo regresar a la Luna, sino establecer asentamientos humanos en el satélite.

La tripulación de Artemis II estará compuesta por cuatro astronautas: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la Nasa, y el canadiense Jeremy Hansen. Realizarán un viaje de diez días alrededor de la Luna para preparar futuras misiones que implicarán alunizajes.

El ensayo general de 49 horas es una etapa crucial para identificar y solucionar problemas antes del lanzamiento. La prueba se llevó a cabo durante la madrugada del lunes y, tras completar muchas de las tareas principales, llegó el momento crítico: la carga de más de 2 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno en el cohete. Fue entonces cuando se detectó la fuga en una interfaz de combustible, lo que llevó a los ingenieros a realizar múltiples ajustes para intentar solucionar el problema.

La operación de carga de los tanques fue finalmente exitosa, pero cuando la cuenta regresiva estaba a solo cinco minutos de finalizar, la fuga se intensificó nuevamente, obligando a la Nasa a detener las operaciones. Este tipo de fuga ha sido un desafío recurrente, ya que durante la prueba anterior de Artemis I también se presentaron problemas similares, aunque la misión fue exitosa en su vuelo sin tripulación.

Además de la fuga, se identificaron problemas con una válvula asociada a la presurización de la escotilla de Orión, que había sido reemplazada recientemente, y que requirió ajustes adicionales. Las interrupciones en los canales de comunicación audio entre los equipos de tierra complicaron aún más la prueba.

Con la ventana de lanzamiento de febrero descartada, la Nasa planea intentar salir entre el 6 y el 11 de marzo. En caso de que no sea posible, se abrirá otra ventana en abril. «Los equipos están revisando todos los datos de la prueba y priorizarán la seguridad de la tripulación antes de establecer una nueva fecha de lanzamiento», informaron fuentes de la Nasa.

Como resultado del aplazamiento, los astronautas de Artemis II saldrán de la cuarentena, en la que ingresaron el 21 de enero, y no viajarán al Centro Espacial Kennedy como se había planeado. Volverán a entrar en cuarentena unas dos semanas antes del nuevo intento de lanzamiento.

La Nasa ofrecerá más detalles sobre la situación en una comparecencia programada para esta tarde.