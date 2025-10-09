El Ejército de Nicaragua informó este miércoles la consolidación de sus lazos de cooperación militar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), en el marco de una visita oficial que el comandante en jefe nicaragüense, general de ejército Julio César Avilés Castillo, inició el pasado lunes en La Habana.

Durante la reunión sostenida con el general cubano Álvaro López Miera, ministro de las FAR, ambos mandatarios militares acordaron formalizar un mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar. La cooperación busca fortalecer «la seguridad y estabilidad de la región, mediante el respeto mutuo de los Estados y la búsqueda permanente de la paz», según declaró el Ejército nicaragüense.

La agenda de la visita incluye recorridos por unidades militares cubanas y homenajes a los héroes nacionales de Cuba, fortaleciendo así una histórica hermandad entre ambos países que consideran fundamental para la defensa regional.

Antes de llegar a Cuba, Avilés visitó China y Rusia, destacando en Pekín la importancia de respetar el derecho internacional y fortalecer la cooperación militar multilateral, mientras condenaba las acciones que, según él, buscan desestabilizar países soberanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Ejército de Nicaragua

El general Julio César Avilés, de 68 años, cumple su cuarto mandato consecutivo como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. Su gestión ha estado marcada por sanciones internacionales, incluida la estadounidense, debido a su presunta implicación en la represión de protestas y violaciones de derechos humanos durante la crisis política de 2018.

Organismos de derechos humanos y la ONU lo han señalado como responsable de actos que vulneran derechos fundamentales en Nicaragua, mientras continúa impulsando una política de defensa firme contra lo que califica como agresiones externas.

Esta visita reafirma el papel de Nicaragua en los escenarios internacionales aliados con Cuba, Rusia y China, posicionándose en defensa de la soberanía y frente a las políticas de países occidentales.