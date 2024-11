El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes a poner fin al «fascismo, neofascismo y sionismo», durante la clausura del primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista, inaugurado este lunes en Caracas y al que asistieron legisladores de 53 países, según el mandatario.

«Este ha sido un encuentro muy oportuno para decir a los cuatro vientos, con una voz unida de fuerza de pueblos, basta de fascismo, no al fascismo, no al neofascismo, no al sionismo», expresó durante el acto, transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro aseguró que los pasados 29 y 30 de julio detuvieron un «rebrote fascista» en Venezuela, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de ese mes, en los que el jefe de Estado fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una victoria cuestionada por la mayor coalición opositora, a la que el chavismo llama «fascista».

Asimismo, expresó que el país enfrenta una «conspiración fascista financiada, ideada y apoyada por el imperio norteamericano», sin dar más detalles, pero -agregó- los venezolanos han tenido «la fuerza moral y política» para seguir en «los caminos de la victoria contra el fascismo».

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, anunció que representantes de varios países acordaron la creación de una red internacional para luchar contra el fascismo, que consideran una amenaza por parte del «imperialismo».

Observatorio parlamentario

El diputado anunció también la conformación de un «observatorio parlamentario de países agredidos por la acción criminal» de «los imperialismos», entre ellos, el «norteamericano», en alusión a la Administración estadounidense, crítica del Gobierno chavista.

Este observatorio -explicó Rodríguez- estudiará el impacto de «las sanciones criminales» impuestas «por los factores hegemónicos» a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y otros miembros del foro antifascista.

Asimismo, se acordó la instauración de una red parlamentaria «para la soberanía y la paz» de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Este foro se celebró cuando Venezuela atraviesa una crisis política desatada tras las elecciones de julio, en las que la principal alianza opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen.