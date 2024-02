La empresa de calzado y ropa deportiva Nike planea reducir su plantilla en un 2%, lo que representa aproximadamente 1.500 empleados, según anunció su director ejecutivo, John Donahue.

«Es una dolorosa realidad y no me la tomo a la ligera. No estamos en nuestro mejor rendimiento en este momento, y en última instancia me considero a mi mismo y mi equipo responsables», declaró Donahue.

Nike, con su sede central en Portland, Oregón, cuenta con una plantilla de 15.500 trabajadores en dicha ubicación, y un total de 83.000 empleados a nivel global.

Los despidos se llevarán a cabo en dos etapas: la primera durante la segunda quincena de febrero y la segunda en el mes de mayo.

En diciembre, anunció un recorte de costos de hasta 2.000 millones de dólares en los próximos tres años debido a los resultados desfavorables del año, y se planteó la posibilidad de despidos.

La nueva estrategia de Nike se centrará en la creación de productos dirigidos a mujeres y en la expansión de la línea de calzado bajo la reconocida marca Jordan, que se ha destacado como una de las más exitosas en los últimos tiempos.

Actualmente, al comienzo de la jornada en Wall Street, las acciones de Nike han experimentado una disminución del 3,04%.