En Ciudad Guayana, la cantidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle ha venido en aumento, pese a los intentos de las autoridades regionales en frenar esta situación no lo han podido lograr.

La mayoría de estos se les puede ver en la zona de Alta Vista y comunidades aledañas vendiendo cosas o limpiando vidrios de los carros en los semáforos, durmiendo en plazas o lugares «donde los agarre la noche», incluso hasta delinquiendo.

María Brito, comerciante del sector, dijo a Nueva Prensa Digital, que «estos niños vienen a mi negocio ya sea para que les compre algún dulce o les de dinero».

«Cuando puedo les compró o les doy dinero sin nada a cambio, no siempre lo hago», continúo.

La comerciante manifestó que últimamente ha notado más niños en la calles «como si los hubieran sacado de algún lado».

De acuerdo al último informe revelado por Centro de Derechos Humanos de la Ucab Guayana, en Ciudad Guayana existen más de 200 niños, entre 6 a 17 años de edad, viviendo en la calle, distribuidos en 40 puntos de la localidad. Uno de los más frecuentes en la zona de Alta Vista.

Actividades delictivas cometidas por niños en la calle

Pese a la ayuda que le da esta comerciante a los niños que se acercan a su negocio, reveló que fue testigo de como dos niños, quien ayudaba, le robaron el celular a una muchacha que iba caminando por el lugar.

«Quedé sorprendida al ver esa situación. La muchacha quedó en shock y no reaccionó ante el robo», contó.

Tanto transeúntes como comerciantes han denunciado hurtos por partes de este grupos de niños, el último registrado fue durante este fin de semana, cuando robaron todas las tuberías de cobre de los aires acondicionados del edificio corporativo de Nueva Prensa.

Entretanto, un vendedor de comida rápida, quien prefirió no ser identificado, mencionó que existe un grupo cerca de la nueva Farmacia SAAS de Alta Vista que pernocta allí.

«Ellos vienen al local a pedir comida o pedirle dinero a los comensales, eventualmente ocurre casi a la hora de cerrar», contó.

El vendedor les pide que los ayude en recoger las sillas o basura que haya cerca del lugar y como manera de pago le da comida o efectivo.

«Les digo que ayuden a los meseros a recoger las mesas y basura que esté en lugar y les doy comida o dinero», dijo.

Grupo de niños manejados por adultos

No obstante, el comerciante señaló que le llamó la atención que la última vez que vinieron estaban acompañados de un señor de aproximadamente de unos 50 o 60 años.

«Tras ese día de trabajo, me puse a pensar sobre ello y me pregunté ‘¿Será que hay alguno adulto maneja este grupo de niños?’», interrogante que no solo se hace este vendedor, sino también algunos ciudadanos.

El 21 de julio del año pasado, se dio a conocer que una mujer de aproximadamente de 30 años de edad apodada «La Gata» estaría detrás de los robos ejecutados por un grupo de menores de edad en las zonas comerciales de Alta Vista, mayormente locales de expendidos de alimentos.

En esa oportunidad, un grupo de vendedores denunciaron que varios niños irrumpieron sus locales, abriendo boquetes en sus puestos y robando electrodomésticos y enseres de cocina.

Medidas aplicadas por las autoridades «sin éxito»

En octubre del año pasado, la Gobernación del estado Bolívar activó un plan llamado «Cero niños en la calle», el cual tiene como fin de volverlos a sus familias o ubicarlos en casas hogares.

Mientras que en el mes de noviembre, funcionarios de Patrulleros de Caroní con apoyo de consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes hicieron lo propio y llevaron a cabo varios operativos en la ciudad con el objetivo de combatir la explotación infantil.

No obstante, ninguna de las medidas realizadas por estos organismos no tuvo éxito, pues en este 2024, la presencia de estos niños no ha parado.

Los ciudadanos y comerciantes del sector Alta Vista hacen un llamado a las autoridades regionales y municipales para que se aboquen a solucionar este problema social.