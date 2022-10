El «Zar de la belleza», Osmel Sousa, es una vez foco de polémica esta vez por reiterar su rechazo a la invitación que le llegó de la Organización Miss Venezuela para la celebración del 70 aniversario.

Sousa, a través de sus redes sociales, recalcó que varias misses lo han llamado por teléfono para preguntar si acudiría a la «noche más linda de Venezuela», a celebrarse el próximo 16 de septiembre en el Poliedro de Caracas.

«Niñas, no voy a estar en ese evento por la sencilla razón que de esos 70, 50 son míos…teniendo éxitos que ustedes ya saben. No voy a estar sentado aplaudiendo mis mismos éxitos, no voy a ser un simple espectador», dijo Sousa de manera contundente.

«¿No les parece ridículo?», continuó. «Yo les propuse otra cosa más importante y me dijeron que no, que solo ib a pasar por la alfombra roja, ¿Qué alfombra roja voy a hacer yo aquí?», sentenció.

Confirman invitación

Este viernes, 28 de septiembre, el productor de Venevisión, Hugo Carregal, confirmó la invitación a Osmel Sousa para el Miss Venezuela 2022, pero aclaró que no iría de jurado como lo apuntó la periodista que hizo la pregunta.

Días atrás, periodistas del espectáculo adelantaban esta noticia sobre la invitación de Sousa por parte del Miss Venezuela, sin embargo, aseguraban que el Zar de la Belleza solo acudiría al evento si se le hacía un reconocimiento especial en el escenario.