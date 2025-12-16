El cantautor mexicano-argentino Noel Schajris, ganador del Latin Grammy, patrocinará una beca de la Fundación Cultural Latin Grammy para apoyar al desarrollo de jóvenes talentos musicales, informó este martes la organización.

La beca, que el próximo año recibirá el nombre de ‘Beca Noel Schajris 2026’ permitirá que el elegido obtenga una licenciatura en Berklee College of Music para el semestre de otoño de 2026 e incluirá matrícula, alojamiento y otros servicios por un valor de hasta 250.000 dólares, indicó en un comunicado la Fundación.

«De niño, soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han dado una carrera y la oportunidad de expresar mi alma a través de las canciones, y esa enorme bendición se traduce en la oportunidad para que los amantes de la música disfruten de esa increíble experiencia», sostuvo el cantautor.

Schajris tiene dos premios Latin Grammy a mejor álbum de pop como componente del icónico dúo Sin Bandera, que fundó en la década de los 2000 junto al mexicano Leonel García.

A lo largo de su trayectoria ha participado en programas de mentoría para jóvenes artistas aspirantes y fue uno de los artistas que formó parte del proyecto Latin Grammy in the Schools (Latin Grammy en las escuelas) que lleva a artistas y estrellas consolidadas a escuelas secundarias y universidades de Estados Unidos para sesiones educativas.

Schajris no es el primer artista que recibe una beca con su nombre. La Fundación creó anteriormente becas en honor a Celia Cruz, Kany García o Manolo Díaz por su trayectoria musical y profesional.

En total, la Fundación ha otorgado 477 becas con una inversión de más de 12 millones de dólares en los últimos 11 años.