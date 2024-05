El zurdo venezolano Ranger Suárez (9-0) volvió a impartir una maestría desde el montículo y este martes conquistó su novena victoria consecutiva, sin conocer la derrota en la temporada, al lanzar siete entradas, de apenas una carrera y 10 ponches, en el triunfo de los Filis de Filadelfia sobre los Rangers de Texas.

Olvídense de invencible, Ranger Suárez luce casi intocable ahora mismo.

El zurdo venezolano de los Filis se mantuvo invicto para comenzar la temporada con otra salida dominante en la victoria por 5-2 sobre los Rangers el martes por la noche en el Citizens Bank Park.

Suárez trabajó siete innings en los que permitió apenas una carrera para mejorar su récord a 9-0 con efectividad de 1.36 en 10 aperturas.

Para poner dichos números en perspectiva, Suárez es el primer lanzador que comienza una temporada con foja de 9-0 y EFE mejor de 1.50 en 10 aperturas desde el Salón de la Fama dominicano Juan Marichal en 1966.

Otros monticulares

Los únicos otros monticulares de las Ligas Americana y Nacional que han logrado dicha hazaña desde que las carreras limpias se convirtieron en estadística oficial en 1912 son el Salón de la Fama Walter Jonhson y Cy Falkenberg, ambos en 1913.

«Es algo difícil de asimilar, ¿sabes cómo?», exclamó el piloto de los Filis, Rob Thomson.

«Esta racha histórica en la que se encuentra, el muchacho ha lanzado estupendamente bien. Toco madera, para que su racha no se detenga».

Aun dejando a un lado el récord invicto de Suárez, su promedio de carreras limpias permitidas de 1.36 es el tercero mejor en la historia de la franquicia en 10 juegos iniciados. Solamente Grover Alexander —otro miembro del Salón de la Fama— tuvo una mejor marca en sus primeras 10 salidas de una temporada, algo que hizo en el 1916 (1.24) y el 1915 (1.31).

En su más reciente joya, Suárez igualó una marca personal con 10 ponches contra los Rangers, los campeones reinantes de la Serie Mundial. Permitió cinco hits y otorgó dos boletos.

Aunque Suárez se caracteriza por ser una persona bien serena, en este caso debería estar asombrado tras haber sido nombrado junto a todas esas leyendas… ¿verdad?

«No, solo subo a la loma y trato de hacer el mejor trabajo posible», declaró Suárez.

«Trato de mantener el juego al alcance de mis compañeros para que el equipo tenga la oportunidad de ganar. Eso es lo más importante».

Suárez podría no disfrutar del significado histórico de lo que está haciendo ahora mismo, pero eso no significa que sus compañeros – y la oposición – no estén prestando atención.

«Es increíble», destacó Bryce Harper, quien se fue de 3-2 con un doble, un jonrón y una base por bolas.

«El muchacho sube al montículo cada cinco días y hace su trabajo. Sabe lo que se necesita para ganar juegos. Sabe lanzar».

Cabe destacar que Suárez ha permitido solamente siete carreras limpias en 61.0 entradas en nueve aperturas luego de irse sin decisión en su primera salida de la campaña en contra de los Bravos y se encuentra en un territorio poco navegado para cualquier trecho en una temporada.

Otros pitchers

Los únicos otros pitchers en la historia de ambas ligas en ganar nueve juegos seguidos con solamente siete carreras limpias permitidas o menos son:

Blake Snell (2018)

Johan Santana (2004)

Cal Eldred (1992)

Gaylord Perry (1974)

Steve Blass (1968)

Bob Gibson (1968)

Warren Spahn (1961)

Hoyt Wilhelm (1959)

Esa lista de ocho serpentineros incluye a cuatro miembros del Salón de la Fama (Perry, Gibson, Spahn y Wilhelm) y a otros dos ganadores del Premio Cy Young (Snell y Santana).

«Disfruto de los resultados que obtenemos, y disfruto de las victorias que obtenemos como equipo», manifestó Suárez.

«Pero al día siguiente, me olvido de todo, porque tengo que enfocarme en mi próxima apertura».

Astros 6-5 Angelinos

Kyle Tucker disparó dos cuadrangulares y anotó tres carreras, incluida la de la victoria en la décima entrada, impulsado por el dominicano Jeremy Peña y de esta manera los Astros de Houston dejaron en el terreno a los Angelinos de Los Ángeles.

El cubano Yordan Álvarez y Jon Singleton también sacaron la pelota del parque por los de Houston.

Luis Rengifo llevó tres vueltas la plato y Kevin Pillar pegó un jonrón por los Angelinos. La derrota fue para el cerrador dominicano Carlos Estévez (0-3), al permitir la carrera de la victoria para los Astros en un tercio de entrada.

Guardianes 7-6 Mets

El dominicano José Ramírez pegó un cuadrangular y remolcó tres carreras y David Fry conectó un planazo de dos anotaciones para que los Guardianes de Cleveland se impusieran a los Mets de Nueva York.

El venezolano Brayan Rocchio anotó e impulsó una carrera y el dominicano Emmanuel Clase (15) lanzó el noveno sin permitir anotaciones y logró el salvamento.

Por los Mets, el dominicano Starling Marte, Mark Vientos y Jeff McNeil pegaron de cuadrangular.

Mellizos 10-0 Nacionales

Byron Buxton disparó dos cuadrangulares y el puertorriqueños Willi Castro fletó un vuelacercas, anotó y remolcó dos vueltas, y José Mirando pegó un jonrón con dos producidas para que los Mellizos de Minnesota aplastaran a los Nacionales de Washington.

Los dominicanos Manuel Margot y Carlos Santana y el puertorriqueño Carlos Correa, anotaron una carrera por cabeza por los Mellizos.

El mexicano Joey Meneses pegó uno de los tres imparables de los Nacionales en el juego.

William Contreras remolcó tres carreras

El venezolano William Contreras produjo tres carreras y Christian Yelich lo acompañó con dos impulsadas para ser las piezas claves en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee ante los Marlins de Miami.

El venezolano Andruw Monasterio pisó el plato dos veces y el dominicano Gary Sánchez en una ocasión para contribuir con el éxito de los Cerveceros.

Emmanuel Rivera anotó dos vueltas y remolcó una anotación y el quisqueyano Otto López agregó dos empujadas por los Marlins.

Rays 2-5 Medias Rojas

El mexicano Jarren Duran disparó un jonrón y anotó dos vueltas y Reese McGuire agregó un vuelacercas solitario para que los Medias Rojas de Boston se impusieran a los Rays de Tampa Bay.

El venezolano Wilyer Abreu remolcó una carrera, mientras el curazoleño Ceddanne Rafaela y el dominicano Rafael Devers anotaron una vuelta cada uno por los Medias Rojas.

El curazoleño Kenley Jansen (8) retiró la novena entrada para quedarse con el salvamento.

El mexicano Isaac Paredes remolcó dos vueltas y el cubano Yandy Díaz sumó una anotada para los Rays.

Reales 10-3 Tigres

Bobby Witt Jr. colocó la pelota fuera del parque en dos ocasiones y logró una marca de seis remolcadas para comandar la paliza de los Reales de Kansas City en su duelo con los Tigres de Detroit.

El venezolano Maikel García pisó el plato en tres oportunidades y su compatriota Salvador Pérez sumó una producida para los Reales.

Matt Vierling empujó dos carreras y el dominicano Wenceel Perez tuvo una anotada por los Tigres.