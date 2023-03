«El coaching realmente no es terapia, ni es sicoterapia, es un proceso de acompañamiento, a un cliente o un individuo que se denomina el coachee, el cual llega a nuestra mesa, llega a nuestra sesión con un tema en particular, y nosotros simplemente le ayudamos a que se desplacen hacia las posibilidades, a que hagan un desplazamiento, un cambio de mirada, y ese cambio de mirada, le va a permitir realmente, valga la expresión, alcanzar una nueva posibilidad, alcanzar una nueva alternativa…”

De esta forma lo dio a conocer el Master Coach, Gregorio Torres Odreman, quien manifestó que estas declaraciones, dijo las daba “en respaldo a la Sociedad Venezolana de Coaching, presidida por el Dr. Ricardo Aquino, en donde se ha sacado un documento de declaración, fijando una posición para el respeto al coaching profesional, y a los coachs profesionales, dado que a nivel nacional e internacional han surgido algunos personajes o personeros atacando lo que es la profesión del coaching, que realmente es una profesión que en los últimos10 años llegó para quedarse…”

Torres Odreman sustentó estas aseveraciones indicando que “el coaching es una disciplina o metodología que le permite a las empresas, a las personas, elaborar un proyecto, perseguir metas, alcanzar metas, de manera objetiva en el aquí, en el ahora, en el presente…”.

Además fue claro en afirmar que quienes con coach en la actualidad, lo son “porque estamos certificados y calificados por escuelas nacionales e internacionales , debidamente verificadas y contamos con las respectivas horas académicas, ya que para ser coach profesional, el requisito mínimo tiene ser el de 160 horas académicas, cursadas y mostradas a partir de prácticas profesionales, dentro de un requisito académico como lo es alcanzar las competencias conscientes de un contenido programático que las escuelas como formadoras de coaches tienen establecido…”

No son controladores

Dejó sentado este especialista del coaching, que “los coachs no dirigimos ni controlamos al coachee, ni la meta del coachee. Simplemente colocamos como la metáfora, es como un coachee, en donde el piloto es el coachee y nosotros somos su copiloto, donde simplemente le damos orientaciones, pero qué ocurre?, que este proceso de coaching tienen que estar enmarcado en donde el coachee pueda descubrir, redescubrir y alcanzar sus propios recursos, que les permita a ellos, realmente marcar la ruta hacia donde quieren, con quien quieren ir, y qué quieren lograr…”

Destacó que “el coaching es algo meramente profesional y ya está en la construcción de su teoría para volverlo científico. No es una pseudo terapia, no es una pseudo profesión, como lo han querido etiquetar. Realmente el coaching es una profesión seria, solemne, y que realmente está dando grandes aportes a todo el conglomerado venezolano y latinoamericano, de hecho todos los coahs de Latinomérica, estamos haciendo grandes aportes; en América Latina, grandes empresas como Google o Amazon, por ejemplo, tienen a la cabecera grandes coachs que les permiten ayudarles a conseguir para alcanzarlas…”

Dijo también que “el coaching es una disciplina que te conlleva a la materialización de tus resultados, y es algo que te permite a ti, transformarte, hacer un cambio de mirada para la proyección. Y cuando decimos que el coaching, no es terapia ni es psicoterapia, es simplemente porque no resolvemos temas del ayer, estamos resolviendo temas del hoy, en donde se trata de un proceso meramente respetuoso, nos alineamos a las nueve maestrías de la IAC –Instituto América del Coaching- y esa maestría tiene que pasar primero por respetar al coachee, para que el coachee se sienta respetado, siente la confianza para crear esa sintonía con el coach, comenzar el a elaborar un plan de acción, que indiscutiblemente lo lleva de una situación actual a una situación deseada, y la situación deseada lógicamente es lograr el cambio, lograr la transformación, lograr la meta…”

Recalcó que desde la posición que dio a conocer, Torres Odreman cerró indicando “muy respetuosamente y con toda seriedad, les quiero solicitar a las distintas personas y actores, profesionales de Venezuela, dedicados a la ayuda o a la actividad profesional de la ayuda, que realmente disientan con lo que es coaching o los coachs a que tendamos la mano y conformemos un gran equipo multidisciplinario, para que podamos ir a nuestras instituciones públicas que tanto lo requieren, para transformar nuestras instituciones públicas, a través de algo muy sencillo que tenemos en el coaching que es el “Team Coach”, que es el coaching para equipos, para formar equipos, para reivindicar a los profesionales venezolanos, a los talentos venezolanos, porque realmente Venezuela , en todo esta situación, en todo este quiebre por el que está pasando, ya desde hace 10, 12 años, realmente requiere de personas, de profesionales, que puedan ayudar a dibujar un nuevo panorama y a construir un nuevo panorama…”

Llamado a la unión

Para soportar este aspecto, el especialista señaló que “nosotros contamos con herramientas científicas, métricas además de instrumentos debidamente calificados y certificados, europeos , que para nadie es un secreto que la filosofía europea, por ahora la Nro. 1, acá en América Latina, porque se cuenta con una formación de llena de tenacidad y comprobación, llena de verificación…”

Cerró haciendo un especial llamado a que bajo estos aspectos, “nosotros tenemos que unirnos, mi llamado es para todo profesional de la ayuda, sea sicólogo, terapeuta, orientador, cual sea su profesión de ayuda, tenemos que unirnos y conformar un equipo multidisciplinario para ir al repensar de nuestro país y para llevar de una mejor forma actividad, proactiva y productiva, cada gestión de las empresas, cada gestión de la economía venezolana. Ese es mi llamado, y que lógicamente juguemos todos para un mismo equipo, y el equipo es nuestra nación, el equipo es nuestro país y que nosotros acá en Venezuela, podamos ser standartes para América y el Mundo, porque estamos llenos de profesionales exitosos, de talentos calificados, de expertos técnicos, que tienen muchísimo que aportarle a esta sociedad. Por ello, debemos comenzar a diversificar todo lo que es el tema coaching, que repito, no es una pseudo terapia o pseudo profesión, es una profesión digna que conlleva al resultado, además que no es nueva, no es que está recién saliendo de una caja, ni del horno, ni de una caja de Ariel, el coaching tiene más de 30 años y sus inicios fueron en lo que es la parte deportiva, nació con el coaching deportivo y lógicamente nosotros apuntamos a la meta, apuntamos a que persona pueda construir su plan de vida, rediseñado, repensamos y reedificado…”