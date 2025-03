Mientras el grueso de miradas del planeta beisbol apunte hacia la Serie de Tokio, entre martes y miércoles, un grupo de peloteros venezolanos seguirá en la disputa por un rol protagónico de cara al Opening Day de sus equipos.

Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Serie Mundial, y los Cachorros de Chicago, abrirán la función de la temporada regular en Japón.

Allí, Miguel Rojas estará como el único representante de la embajada tricolor en el equipo californiano, y Daniel Palencia hará lo propio con los oseznos.

Rojas defendió el campocorto durante los dos juegos de exhibición de los esquivadores en territorio nipón, y es probable que lo vuelva a hacer para el Día Inaugural, debido a la enfermedad que ha aquejado a Mookie Betts en la reciente semana.

A la par que el campocorto mirandino y el derecho Palencia acaparan la atención criolla en Asia, otros nueve jugadores del contingente buscarán la titularidad rumbo al 27 y 28 de marzo, cuando el resto de divisas entren en acción.

Luisangel Acuña (Segunda base – Mets)

Jeff McNeil estará fuera acción hasta mediados de abril debido a una distensión en el oblicuo derecho. Y esa lesión abrió una carrera entre Brett Batty y Acuña para competir por la segunda base de Nueva York.

«Estoy feliz por esta nueva oportunidad, intentando aprovecharla al máximo. Me he venido preparando mental y físicamente desde Ligas Menores», dijo Luisangel a Mari Montes y Daniel Álvarez-Montes para El Extrabase, desde el campamento primaveral metropolitano en Port Saint Lucie.

«Este año el equipo se reforzó con (Juan) Soto y renovó a (Pete) Alonso. Creo que tenemos un gran equipo para competir por la Serie Mundial, que es lo que todos queremos».

Acuña, de 23 años de edad, y considerado el séptimo mejor prospecto de los Mets según MLBPipeline, compiló magra línea ofensiva de .226/.250/.258 en la primavera hasta antes de la jornada del domingo.

Sin embargo, el mánager Carlos Mendoza declaró a SNY que mantiene su candidatura por la intermedia, junto a Batty y los invitados Donovan Walton y Luis De Los Santos.

Gabriel Arias (Segunda base – Cleveland)

La partida de Andrés Giménez hacia los Azulejos de Toronto, vía cambio, dejó abierta una nutrida disputa para ser el camarero de los Guardianes, que incluye a Arias, Juan Brito (10° mejor prospecto de la franquicia), Tyler Freeman, Ángel Martínez y Daniel Schneemann, quienes buscarán hacer llave de dobleplays con el también venezolano Brayan Rocchio.

«Para eso estoy trabajando. Es una de las metas que me propuse desde que llegué al Spring Training: ganarme ese puesto», confirmó Arias a Carlos Valmore Rodríguez y Freddy Chersia para Quality Sports.

«Hay varios candidatos y no puedo confiarme. Debo venir todos los días con un propósito para que eso se pueda cumplir».

El utilty, de 25 años de edad, llegó a la jornada dominical con promedios de .250/.273/.500 en la pretemporada. Acumula ocho hits, entre ellos dos jonrones e igual número de dobles, con tres carreras empujadas y dos anotadas.

Mientras que, a la defensiva, ha cubierto el segundo cojín en 38.0 entradas repartidas en ocho juegos, sin errores a su cuenta.

Carlos Carrasco (Abridor – Yanquis)

La plaga de lesiones que afecta a los abridores neoyorquinos, generó una posibilidad al invitado Carrasco para ser el quinto de abridor del equipo en los primeros compases de la campaña.

Sin Gerrit Cole (fuera todo el año por someterse a la cirugía Tommy John) ni Luis Gil, además de los problemas de espalda de Clarke Schmidt, quien aún es duda para el Opening Day, el larense espera hacer el equipo.

«Antes de venir al Spring Training lancé 17 sesiones de bullpen para mantenerme listo. Creo que eso me ha ayudado para lograr sentirme bien con todo mi repertorio», mencionó el derecho, de 37 años de edad, a El Extrabase.

«Son muchísimos años en esto, pero el entusiasmo y las ganas de seguir aprendiendo se mantienen. Es importante lo que uno decreta en un principio, sé que llegué como invitado, pero me propuse estar en la rotación, y estoy en la rotación, porque esa es mi manera de afrontar las situaciones».

Luego de los primeros 11.0 capítulos actuados, Carrasco registra efectividad de 2.45 y WHIP de 1.09 en cuatro presentaciones (tres como abridor). Tiene, además, una relación de 12 ponches y seis boletos, para mantener la competencia con el joven Will Warren.

Luis Contreras (Relevista – Houston)

Luego de que Contreras protagonizara una de las historias más inspiradoras de la temporada anterior, debutando en la MLB luego de incluso estar fuera del beisbol por un tiempo, el zuliano apunta a vivir su primer Opening Day.

«Tengo la meta de hacer el equipo y poder establecerme en las Grandes Ligas con los Astros. Pero a la vez, hay que llevar las cosas día a día», comentó el diestro a Alejandro Villegas, de Sports Venezuela, y a Pascual Artiles en West Palm Beach.

«Estoy feliz de estar acá y haber cumplido mi sueño la temporada pasada».

Contreras suma pergaminos para estar en el bullpen de Houston al exhibir efectividad inmaculada y WHIP de 0.90 en 6.2 innings divididos en seis apariciones, con una relación K/BB de 8/2 en el Entrenamiento Primaveral.

Andruw Monasterio (Tercera base – Milwaukee)

Aunque Monasterio inició el campamento primaveral como una de las opciones, junto con Oliver Dunn y Caleb Durbin, para ser el antesalista de los Cerveceros rumbo al Día Inaugural, ha visto mayor acción en el segundo cojín (6), que en el tercero (5).

Aunque no parece haberle afectado demasiado su enfoque.

«Estoy practicando más que todo en el infield, que es mi posición primaria, pero a veces shaggeo (toma elevados en las prácticas de bateo)”, explicó el caraqueño, de 27 años de edad, a Carlos Valmore Rodríguez e Iván Medina Molina. “Yo siempre tengo mis guantes listos para lo que me necesiten. Incluso, hablé con el coach de outfield, Julio Borbón, y me dijo que me prepare, porque nunca se sabe”.

Monasterio exhibe astronómica línea ofensiva de .421/.560/.789 con ocho hits, entre ellos un jonrón, dos dobles y un triple en 12 careos durante la primavera. De momento, sólo ha visto acción como camarero, antesalista y designado.

Keider Montero (Abridor – Detroit)

Montero arrancó el Spring Training compitiendo con otros cinco lanzadores (el prospecto Jackson Jobe, Casey Mize, Matt Manning, Kenta Maeda y Brant Hunter) por un lugar como el quinto abridor de los Tigres.

Sin embargo, la lista se ha reducido.

Tras la lesión de Alex Cobb, todo apunta que Jobe ocupará su lugar en la rotación, y Manning fue bajado al campamento de Ligas Menores. Así que hasta el Opening Day, el derecho de Santa Teresa del Tuy seguirá la carrera principalmente con Mize, seguidos por Maeda y Hunter.

«La temporada pasada (que representó la de su estreno como grandeliga) pasamos por momentos difíciles en el equipo, porque sólo estaban (Tarik) Skubal y yo como abridores debido a las lesiones de los demás», recordó a El Extrabase Montero, quien amaneció el domingo con efectividad de 3.72 y WHIP de 1.34 en 9.2 tramos, con 13 ponches en la primavera.

«Me siento muy bien por lo que se ha logrado hasta el día de hoy, por formar parte del equipo. Seguiré dando lo mejor de mí».

Leonardo Rivas (Segunda base – Seattle)

Cuando los Marineros recontrataron a Jorge Polanco para trasladarlo de la intermedia hacia la antesala, Rivas alzó la mano como uno de los candidatos para ver más tiempo como camarero, junto a Dylan Moore y Ryan Bliss.

A falta de un par de semanas para que los nautas encaren su Opening Day, el nativo de Maracay parece haberse quedado atrás en la competencia con Moore, a quien el gerente general de la organización, Justin Hollander, apuntó como el titular de la posición en declaraciones a My Northwest. A pesar de ello, el aragüeño no se desanima.

«Fue un proceso largo en Ligas Menores (nueve zafras antes de graduarse como ligamayorista en 2024), hasta cumplir la meta», indicó Rivas a Valmore Rodríguez y Medina Molina.

«Trato de no pensar mucho en la competencia con los compañeros, solo me ocupo en lo que tengo que hacer cada día para mejorar».

Lenyn Sosa (Segunda base – Medias Blancas)

Sosa y Josh Rojas, firmado desde la agencia libre por Chicago, han competido desde el inicio del Entrenamiento Primaveral por la titularidad en la intermedia.

Rojas pareció haber ganado la lucha a inicios de semana, cuando un reporte de prensa de Scott Merkin para MLB.com puntualizó que él comenzaría como el segunda base regular.

No obstante, salió del juego del sábado por un golpe en el dedo gordo del pie, y el domingo no estuvo en el lineup.

La evolución de Rojas en los próximos días, sumado al sólido rendimiento de Sosa en el Spring Traning (.321/.394/.393 con seis empujadas), pudiera abrirle una puerta al nacido en Puerto Ordaz hacia el Opening Day.