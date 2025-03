Un total de 108 personas murieron en el mes de febrero en accidentes de tránsito en Venezuela, de los cuales el 48 % eran motoristas, según un boletín del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización indicó que el mes pasado registró al menos 305 accidentes viales, en los que murieron 108 personas, de los cuales 85 eran hombres y 23 mujeres, mientras que otros 442 ciudadanos sufrieron «alguna lesión».

«Como en balances anteriores, el motorizado ocupó la primera posición en la categoría de fallecidos: 52 víctimas», indicó la organización.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, explicó que la muerte de motoristas representó el 48 % de los casos registrados y agregó que aunque existe un empeño por parte del Estado en hacer que cumplan las normas de tránsito, «el motorizado seguirá siendo víctima vulnerable, y esto radica en la inexperiencia al momento de tomar un vehículo de dos ruedas».

También, señaló la «impericia acompañada del exceso de velocidad, que además no les permite reaccionar frente a colisiones o derrapes y el no llevar un casco adecuado o que, simplemente, (el motorista) no lo usa, lo que agrava las consecuencias de los siniestros viales».

«Durante el monitoreo de febrero nos encontramos con víctimas desde los 14 a 19 años de edad, quiere decir que los adolescentes se están sumando al manejo de motos sin supervisión», agregó.

Indicó que el segundo lugar de fallecidos por accidentes de tránsito quedó representado por los conductores de vehículos (16 %), seguido por los peatones (13 %) -víctimas de atropellos o arrollamientos-, ocupantes de vehículos (11 %), pasajeros de motos (10 %), ciclistas (1 %) y pasajeros de autobuses (1 %).

Tipos de accidentes de tránsito

El OSV, prosiguió, documentó 111 accidentes de tránsito en la categoría de choques simples (36,3 %), 70 derrapes (22,9 %), 52 atropellos o arrollamientos (17,05 %), 37 choques con objetos fijos (12,1 %), 15 vuelcos de vehículos (4,9 %), 10 vehículos que salieron de las vías (3,2 %), 5 colisiones o choques múltiples (1,6 %).

A principios de febrero, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito que -según el funcionario- es el «índice de mayor número de muertes» en el país.

El fiscal señaló que en 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en el país, y, añadió, «el 37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, el 27 % a arrollamientos, el 18 % a choques contra objetos fijos y el 18 % a motivos varios».