Cada mañana Regulo Correa y Ramón Bravo, se trasladan hasta la Plaza Bolívar de Upata, a ofrecer sus servicios de lustrar calzados a los usuarios, trabajo que lo han hecho con mucho amor y entusiasmo, cada uno lleva más de 25 años en este oficio y a pesar de que la clientela ha bajado, estos manifestaron que continuarán con este oficio hasta que Dios así lo quiera.

Caminar por la Plaza Bolívar, es ver como estos ciudadanos llaman a los clientes “una limpiadita”, pues, desde que sale el sol, hasta que anochece, dos butaneros tienen sus puestos frente a los comercios (ubicado en la calle Miranda), estos cuentan con un asiento de madera con soporte para colocar los pies, Regulo Correa, con sus dedos manchadas alrededor de las uñas explica que tiene algunos clientes, “no dejaré mi oficio a pesar de tener pocos clientes, ofrezco por la limpiada de los zapatos 100 Bs, y si quieren pulitura en 150 Bs”.

Este servidor informó, que antes de la pandemia hacía entre 20 a 30 dólares diarios, ahora entre cinco a 10 dólares, “en ocasiones no hago nada porque no me llegan clientes, de este trabajo depende la crianza y mantenimiento de mi casa, pues, existe mucho desempleo y no puedo dejar lo que llevo haciendo desde hace más de 25 años”, indicó.

Ofrecen dos limpiadas

Asimismo, Ramón Bravo, también limpiabotas manifestó que son dos tipos de limpieza que ofrece al cliente, “no sólo limpio zapatos de suela, también deportivos, donde se le lava a la persona que así lo desee y su precio es de 100 Bs, mientras que pulir los zapatos en 150 Bs, antes tenía una clientela de 15 personas, actualmente cuento con tres, ha bajado mucho este trabajo, creo que la gente prefiere comprar deportivos que son más económicos, a que usar zapatos de suela”.

En cuanto al precio de los materiales para trabajar, son accesibles, puesto que, la crema original en marrón y negra, es comprada fuera del municipio en 80 o 120 Bs, Griffin en 60 Bs, detergente para los zapatos deportivos o champú, entre 40 a 70 Bs, siendo económico para seguir adquiriéndolo.