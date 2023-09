Ciudad Guayana se encuentra actualmente enfrentando una intensa ola de calor que está afectando drásticamente a sus habitantes.

Las altas temperaturas han generado condiciones extremas, las cuales han planteado riesgos significativos para la salud y el bienestar de la comunidad.

Durante los últimos días, la temperatura ha alcanzado niveles inusualmente altos, superando los 34 grados en varias ocasiones.

Estas condiciones climáticas adversas han tenido un impacto directo en la vida diaria de las personas, dificultando las actividades al aire libre y generando un ambiente incómodo y agobiante.

La ola de calor representa un desafío particular para los residentes de Ciudad Guayana, especialmente en los niños, adultos mayores y en las personas en situación de vulnerabilidad.

La falta de acceso a lugares frescos, y la limitada disponibilidad de recursos para hacer frente al calor aumentan los riesgos asociados con estas condiciones extremas.

Impacto en niños ante ola de calor

El doctor Cesar Donmar, especialista en pediatría, explicó al equipo de Nueva Prensa Digital que la deshidratación puede acarrear una serie de consecuencias negativas en las personas, como por ejemplo el desequilibrio de hidroelectrolíticos.

«Se corre el riesgo, lógicamente, con estos golpes de calor, a una deshidratación extrema que puede ser inclusive hasta la causa de la muerte», comentó.

El especialista ofreció algunas recomendaciones claves para que los padres cuiden a sus hijos durante esta ola de calor.

Además de asegurarse de que los niños estén adecuadamente hidratados, se debe prestar atención a señales como la presencia de lágrimas, la humedad en la lengua y la consistencia de la saliva.

Asimismo, recomendó evitar exponer directamente a los niños al sol, vestirlos con ropa ligera y bañarlos varias veces al día, siempre que sea posible.

Donmar destacó que el problema en la piel puede ser considerado secundario en este contexto, ya que es importante mencionar que la deshidratación sigue siendo el principal factor de riesgo.

El organismo humano tiene un mecanismo de autorregulación para producir y disipar calor, pero durante periodos de termogénesis intensa, estas señales de alarma pueden fallar.

Adultos mayores

La doctora Yalitza Carrizales, especialista en geriatría, gerontología y diabetología, detalló que con la llegada de estas altas temperaturas, es crucial destacar la importancia de proteger también a los adultos mayores del golpe de calor.

«Esta condición puede tener consecuencias graves, pero con la debida atención y conocimiento, podemos prevenir y tratar eficazmente este problema», dijo.

Carrizales contó que el golpe de calor en adultos mayores se manifiesta a través de una serie de síntomas.

Entre ellos se incluyen la somnolencia, el dolor de cabeza, el aumento de la temperatura corporal, la desorientación, la confusión mental, las convulsiones, la falta de apetito y las palpitaciones.

Generalmente estos síntomas duran menos de seis horas, pero pueden empeorar con el tiempo.

La especialista enfatizó que las personas mayores de 60 años son más susceptibles a los problemas de salud por el calor. Este puede afectar diversos órganos y provocar alteraciones de la conciencia debido a la falta de adaptabilidad del organismo del adulto mayor.

Del mismo modo, insistió en que es fundamental saber cómo tratar a un paciente que sufre un golpe de calor.

En caso de presentarse esta situación, recomendó enfriar gradualmente el cuerpo sumergiéndolo en agua fría -que no esté helada-, aplicando compresas heladas en la espalda, las axilas y la región inguinal. Si el paciente no tolera la vía oral, se puede administrar líquidos por vía endovenosa.

«En este período de calor extremo, es fundamental cuidar de nuestros adultos mayores», advirtió Carrizales.

Asimismo, agregó que tomar medidas preventivas y estar atentos a los síntomas del golpe de calor puede marcar la diferencia en la salud y el bienestar de los seres queridos.

Afectados por la ola de calor

La ciudadanía comentó que esperaban para este mes de septiembre no contar con las altas temperaturas; sin embargo, destacaron que se han prolongado aún más.

«Con estos calores que hay los artefactos no funcionan como deberían. Por ejemplo, en el verano el frío no es suficiente, el aire acondicionado es realmente insostenible. Yo me tengo que estar bañando a cada instante, para poder soportar este clima», aseveró Alexandra Rojas.

Mientras tanto, los que tienen que salir a trabajar e incluso los que laboran en la calle son los que más sufren en estos momentos.

«Las personas están agobiadas con este calor. A diario veo mujeres pasar con sus niños, o incluso reposar en mi puesto donde vendo agua, y yo soy consciente y les ofrezco, hay que ayudar a las personas porque el sol está demasiado fuerte ahorita», constató el vendedor informal Ramón Márquez, quien comercializa sus productos en Alta Vista.

Autoridades municipales

Ante la agobiante ola de calor, se ha hecho común que haya más personas transitando por las calles de Ciudad Guayana con paraguas, gorras y hasta sombreros para cuidarse de los rayos solares.

Ayaris Solano, comandante de los Bomberos del Municipio Caroní, alertó a la municipalidad a mantener una adecuada hidratación.

Corroboró que es importante beber suficiente agua durante el día para evitar la deshidratación y sus posibles efectos negativos en la salud.

Asimismo, sugirió evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar, que suelen ser desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Además, aconsejó evitar el uso de ropa ajustada, ya que esto puede dificultar la transpiración y aumentar la sensación de calor.

«Nosotros en la parte municipal como ente preventivo estamos prestos y dispuestos a cualquier situación que se presente a nivel municipal», concluyó.