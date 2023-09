El cantante Omar Enrique cuestionó la presencia de su colega Ricardo Montaner en días recientes en Maracaibo.

En un video publicado en sus redes sociales, el merenguero dijo, entre otras cosas, estar “impactado del circo que he visto en estos días. El señor Ricardo Montaner está aquí y ha visitado los restaurantes de moda, cantado gaitas en la calle. Y lo sé no porque lo esté persiguiendo, sino porque lo he visto en las redes sociales. Todo el mundo lo ha publicado y le ha dado mucho cariño”.

Seguidamente, Omar Enrique le preguntó tanto a Montaner, como a Nacho, si tenían noción de lo perjudicaron al mercado venezolano. “Ustedes no saben el daño que le hicieron al show; a la industria musical en Venezuela. Usted es uno de los que peor habla de Venezuela en sus entrevistas. Nadie quería venir. Gracias a Dios nosotros, artistas y empresarios, apostamos y vencimos, porque ahorita, todos los meses en Venezuela, hay shows”, dijo.

Asimismo, le cuestionó que tanto Montaner como Nacho, “lo que querían era que hubiera tristeza. Usted dijo que no venía porque se sentía perseguido. Pero, no le pasó nada ni le va a pasar. Espero que estos días le curen el corazón de tanto odio; porque usted habló mal del pueblo. Porque si es otro dice que no está de acuerdo con el gobierno, pero también dice que vengan a conocer Canaima, Los Roques, Margarita. En cambio repetía que este es un país inseguro, que era un desastre y no se sentía a gusto”.

Finalizó afirmando que todo lo que habló “es paja, porque está aquí con el mismo gobierno del que ha hablado mal por muchos años”.