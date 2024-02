De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que los diagnósticos de cáncer a nivel global aumentarán a 35 millones en 2050, siendo un incremento del 77% en comparación con los 20 millones de casos recopilados durante 2022.

La investigación se extiende a más de 185 naciones y 36 formas de la enfermedad, y sus datos fueron compilados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS.

Expertos encontraron que el cáncer de pulmón es el más común a nivel global, con un aproximado de 2,5 millones de casos, siendo equivalente al 12,4%, y representando 1,8 millones de fallecimientos en 2022. Después se hallan el cáncer de mama, colorrectal, próstata y estómago en las mujeres.

Desigualdad en los casos

Otro aspecto que descubrió la corporación, es la desigualdad de los casos que se desarrollan en diversos países. En naciones del primer mundo, solo 1 de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama, y 1 de cada 71 fallecerá por el mismo.

Mientras que en países con un IDH bajo, 1 de cada 27 mujeres presentará cáncer de mama, sin embargo, 1 de cada 48 fallecerá, esto a causa de un diagnóstico atrasado y escaso acceso de servicios de salud.

«La nueva encuesta mundial de la OMS arroja luz sobre las principales desigualdades y la falta de protección financiera contra el cáncer en todo el mundo, donde las poblaciones, especialmente en los países de ingresos más bajos, no pueden acceder a los cuidados básicos del cáncer», dijo el director del Departamento de Salud de la OMS, Bente Mikkelsen.

«La OMS, a través de sus iniciativas contra el cáncer, está trabajando intensamente con más de 75 gobiernos para desarrollar, financiar e implementar políticas que promuevan la atención del cáncer para todos. Para ampliar este trabajo, se necesitan con urgencia importantes inversiones para abordar las desigualdades globales en los resultados del cáncer».

Factores de incremento

Según los expertos, diversas variables promueven el aumento anticipado de las tasas de casos de cáncer, incluyendo la obesidad, el tabaquismo, y el consumo de bebidas alcohólicas, además de factores ambientales, como la contaminación.

En informes de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se ha demostrado una disminución del 33% de fallecimientos a causa del cáncer, a pesar del incremento de los diagnósticos.

Este porcentaje se estableció en un rango de 1991 a 2021, y los científicos afirman que esto se debe al menor consumo del tabaco, diagnósticos tempranos y tratamientos óptimos.

Sin embargo, una latente preocupación es el incremento de pacientes jóvenes, que desde 1995 a 2019, aumentó del 11% al 20%, y la mayoría son menores de 55 años.

Lucha contra el cáncer en EEUU

Desde la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, muchas agencias se unieron a su iniciativa ‘Cancer Moonshot’, entre ellas, la NASA y la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Asuntos de Veteranos. Esto para reducir a la mitad la tasa de mortalidad por cáncer.

«A pesar de los avances que se han logrado en la detección temprana del cáncer y en el tratamiento y atención de los pacientes con cáncer, existen disparidades significativas en los resultados del tratamiento del cáncer no solo entre las regiones de altos y bajos ingresos del mundo, sino también dentro de los países», expresó el director de la Unión para el Control Internacional del Cáncer, Cary Adams.

«El lugar donde vive alguien no debe determinar si vive o no. Existen herramientas para permitir a los gobiernos priorizar la atención del cáncer y garantizar que todos tengan acceso a servicios asequibles y de calidad. Esto no es sólo una cuestión de recursos sino una cuestión de voluntad política», finalizó.