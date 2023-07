Silverstone no decepcionó. El circuito británico, en el que tuvo lugar la primera fecha en la historia de la Fórmula 1, en 1950, suele ofrecer muy buenas carreras. La edición 2023 de este Gran Premio no ha sido una excepción, siendo un fin de semana lleno de sorpresas y emoción.

Clasificación

La clasificación del Gran Premio fue muy emocionante. Llenó de alegría a los espectadores que acudieron al circuito para apoyar a los pilotos y equipos locales. En una prueba muy cerrada, en la que parecía que cualquiera de los pilotos que pasaron a la Q3 podría haberse quedado con la Pole Position, se destacó el desempeño de Alex Albon.

El piloto tailandés, nacido en Inglaterra, logró alcanzar la última sesión de clasificación con su Williams FW45. Esta ha sido una verdadera hazaña por parte de Albon, especialmente considerando el rendimiento del auto. Así, pudo asegurar la octava posición de salida para el domingo.

Sin embargo, la sorpresa de la clasificación fue McLaren. El equipo de Woking estrenó un paquete de mejoras importante en Silverstone, junto con una decoración cromada especial, en homenaje a los diseños que utilizaron desde 2007 hasta 2013.

Las actualizaciones al MCL60 dieron buenos resultados. Al principio de la temporada, McLaren era uno de los equipos con peor rendimiento, ocupando, habitualmente, las últimas posiciones de la parrilla.

A pesar de esto, durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, Lando Norris y Oscar Piastri se hicieron con el segundo y tercer puesto para la carrera del domingo, escoltando así al campeón del mundo, Max Verstappen, que le arrebató la Pole a Norris en el último momento.

Esto, desde luego, llenó de euforia a los aficionados, pues al inicio de la sesión, nadie esperaba estos resultados por parte de McLaren. Por otra parte, las cosas fueron de mal en peor para Sergio Pérez. El piloto mexicano quedó eliminado en la Q1, teniendo que conformarse con la posición dieciséis.

Esta ha sido la quinta carrera consecutiva en la que Checo Pérez ha fallado en alcanzar la Q3. Su racha de mala suerte, que inició a partir del Gran Premio de Mónaco, se mantiene en Inglaterra.

Si el mexicano no encuentra la manera de recuperar el ritmo y seguirle el paso a su compañero de equipo, su asiento en Red Bull podría estar en juego. El equipo es caracterizado por sustituir a sus pilotos rápidamente cuando estos no cumplen con las expectativas, incluso en plena temporada.

Ocurrió en 2016, cuando Daniil Kyvat fue sustituido por Max Verstappen para el Gran Premio de España, y luego en la segunda mitad de la temporada 2019, cuando Alex Albon reemplazó a Pierre Gasly.

A pesar de que aún no ha habido ningún comentario al respecto por parte de los directivos de Red Bull, el hecho de que Checo esté tan fuera de ritmo, mientras que su compañero domina tanto las clasificaciones como las carreras, no es algo bueno para él. Si no se recupera rápido, los altos mandos del equipo podrían empezar a considerar otras opciones.

Carrera

La carrera tampoco estuvo falta de emociones, ni de sorpresas. En la largada, Lando Norris movió muy bien, arrebatándole la primera posición a Verstappen antes de la primera curva. Del mismo modo, su compañero, Oscar Piastri, inició una serie de ataques contra el campeón del mundo.

Sin embargo, Verstappen hizo gala de su excelente manejo defensivo para protegerse de los intentos de adelantamiento del australiano. En la vuelta 3, el DRS fue habilitado y comenzó el contraataque del neerlandés. Desafortunadamente para Norris, en la vuelta 5, no pudo hacer nada para impedir que Verstappen le adelantara.

Mientras tanto, Hamilton y Alonso mantenían una lucha muy interesante por la séptima posición. Ambos pilotos, campeones del mundo, han mantenido una rivalidad, muchas veces acalorada, desde que el heptacampeón llegó a la Fórmula 1 en 2007.

En esta ocasión, Hamilton salió triunfante, adelantando al asturiano en la vuelta 7. A partir de allí, el británico comenzó su remontada, ganando varias posiciones a lo largo de la carrera, para el deleite del público, sus familiares y sus amigos presentes en el circuito.

Mientras tanto, Esteban Ocon tuvo problemas con su Alpine y tuvo que retirarse del Gran Premio en la vuelta 10. Desafortunadamente, la mala suerte no terminaría allí para el equipo Francés.

Más adelante, Pierre Gasly sería golpeado por Lance Stroll, provocando el retiro de la carrera de ambos Alpine. El piloto canadiense recibió una sanción de cinco segundos por el incidente, lo cual le costó varias posiciones.

Otro momento a destacar fue el excepcional adelantamiento de George Russell a Charles Leclerc por el octavo lugar. Una maniobra increíble por el exterior de la pista le valdría la posición al británico sobre el monegasco.

Sin embargo, en la vuelta 33, la carrera dio un giro inesperado cuando el Haas de Kevin Magnusen se quedó humeante a orillas del circuito, a causa de un fallo en su motor. Esta situación provocó un Virtual Safety Car, que muchos pilotos aprovecharon para entrar a boxes y cambiar neumáticos, incluyendo a Charles Leclerc.

No obstante, esto resultó ser un error importante por parte de Ferrari, ya que la dirección de carrera ordenó, posteriormente, la salida del auto de seguridad, lo cual dio la oportunidad a los pilotos de punta de entrar a cambiar neumáticos, a cambio de una pérdida de tiempo significativamente menor.

Tras el relanzamiento, Verstappen consiguió abrir una buena ventaja ante Norris, que se encontraba bajo el ataque de Hamilton. Sin embargo, la joven promesa de McLaren pudo resistir los ataques del heptacampeón, manteniendo su segundo lugar durante el resto de la carrera.

Así, Max Verstappen consiguió una nueva victoria en Gran Bretaña, acompañado en el podio por Lando Norris y Lewis Hamilton, para la alegría de los espectadores británicos. Esta ha sido la onceava victoria consecutiva de Red Bull, que ha dominado todas las carreras de este año, consiguiendo, además, igualar el récord de más victorias consecutivas en una misma temporada, que anteriormente había sido conseguido por McLaren, en 1988.

Checo Pérez logró una carrera bastante buena, llegando en sexta posición, tras haber largado en la dieciséis. A pesar de que remontar diez posiciones es un logro admirable, llegar sexto está al borde de lo inaceptable para Red Bull, especialmente con el dominio que Verstappen, en un auto idéntico, está teniendo esta temporada.

La próxima cita de la Fórmula 1 será en Hungría, dentro de una semana. ¿Podrá Checo Pérez volver en sí mismo y recuperar su ritmo habitual?, ¿Volveremos a ver a los McLaren pisándole los talones a Red Bull?