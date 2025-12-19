La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este jueves que 91 presos políticos en Venezuela padecen «enfermedades graves» y denunció que el «deterioro físico progresivo» de estos detenidos es producto de una «forma de violencia estructural».

La abogada y coordinadora general de la ONG, Martha Tineo, detalló a EFE que hay al menos 8 casos de cáncer en estado avanzado, incluyendo adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide, tumores pancreáticos y cerebrales. Además, más de 20 presos sufren enfermedades cardíacas como síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas y hipertensión crónica, así como diabetes e insuficiencia renal crónica.

Tineo señaló que algunos presos presentan daño renal irreversible o infecciones urinarias persistentes y no reciben las sondas urinarias necesarias o carecen de recursos para adquirirlas.

Cárceles venezolanas

La ONG denunció la «negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres» en cárceles venezolanas, lo que constituye, según la organización, una «violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal».

La ONG insistió en que el deterioro físico de los detenidos «no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural», y que «cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».

JEP contabiliza en Venezuela 1.084 presos políticos, una cifra mayor a la del Foro Penal, que cifra en 893. El Gobierno y la Fiscalía aseguran que no hay personas arrestadas por razones políticas, sino por diversos delitos.