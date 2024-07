Tres opositores la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciaron «trabas» en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la acreditación masiva de los testigos, que vigilarán el voto en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

A través de un video compartido en X, la exdiputada Delsa Solórzano dijo que el CNE ha implementado «distintos mecanismos» en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación del 100 % de los testigos.

«No se ha podido avanzar en la acreditación masiva de testigos debido a un sistema que, pareciera, está diseñado para ralentizar el proceso», manifestó Solórzano en compañía de los antichavistas Juan Carlos Caldera, dirigente del partido Primero Justicia, y Perkins Rocha, asesor de campaña de la PUD.

Solórzano explicó que «acreditar uno por uno a los testigos» de la PUD, conforme al enorme volumen, «es prácticamente imposible», por lo que pidió al CNE que «resuelva el problema técnico».

Por su parte, Caldera denunció que hay «testigos que ya están cargados y los aprobaron», pero cuando se van a verificar el sistema dice que «no existe ese testigo».

«Nuestro llamado (…) es a que se subsane, de manera inmediata, esta situación que hay alrededor del sistema de acreditación de testigos», pidió Caldera.

Piden al CNE solucionar el problema

En la misma línea, Rocha pidió al ente electoral que resuelva el problema «urgentemente», ya que «los testigos son los ojos técnicos, los ojos cualificados que tienen los ciudadanos».

«Estas trabas (…) de la ingeniería electoral no pueden, en este momento, soportarse y no son propias de lo que se ha dicho (…) es el mejor sistema electoral del mundo. Creemos que es un inconveniente que para todos es necesario solucionar urgentemente. (…) Sin testigos no hay, en definitiva, un procedimiento electoral transparente», expresó el asesor de la PUD.

Los opositores informaron de que han notificado por escrito al CNE sobre el problema de la acreditación de testigos, pero no han recibido respuesta.

«Nosotros comenzamos a llevar comunicaciones al CNE el pasado jueves. A esta hora del día martes todas las comunicaciones (…) siguen en la taquilla esperando (…) el sello de recibido, porque señalan en correspondencia que no tienen autorización para recibir nuestras comunicaciones», dijo Solórzano.

Rocha pidió que el problema «sea resuelto el día de hoy», ya que quedan cinco días para los comicios presidenciales, en los que participarán 10 candidatos, entre ellos el abanderado de la PUD, Edmundo González Urrutia, quien lidera las encuestas tradicionales, y el presidente Nicolás Maduro, que busca su reelección.