La Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) dio inicio a la publicación de resultados de la primera fase de asignación de cupos del Sistema Nacional de Ingreso (SNI).

El ministro de Educación Universitaria (Mppeu), Ricardo Sánchez, informó en Instagram que se están enviando notificaciones al correo ingresado por el bachiller al momento de la inscripción en el SNI. Igualmente, invitó a revisar el portal web de la Opsu.

Para quienes aún no tienen cupo, señaló que hasta hoy pueden modificar sus opciones en la página para participar en la segunda fase de asignación.

En la primera etapa del SNI, el Mppeu dio prioridad a los bachilleres con los mejores promedios del territorio nacional, entre los cuales 17.730 son provenientes de instituciones públicas y 5.883 de colegios privados.