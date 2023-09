La historia del fútbol guayanés, tiene por estos días sentimientos encontrados, y es que a la hipotética opción que la pérdida de categoría de Mineros de Guayana, con sus 40 años en la primera división a cuestas, tiene a cuestas, llega la potencialidad del “relanzamiento” del afamado Minervén de El Callao que por allá, en la década de los 90, marcó pauta en el balompié de Venezuela y suramericano.

“Nosotros queremos que Mineros se salve, por ninguno de nosotros ha pasado la idea de que le vaya mal a Mineros de Guayana” dio a conocer el directivo del elenco azul, De Salvo, sobre la actualidad del elenco minerista, en medio de la presentación del relanzamiento de la otrora gran figura del entonces llamado Expreso Azul, que llegó a convertirse en el primer cuadro en trascender a la tercera fase de una Copa Libertadores de América, siendo un equipo venezolano.

Aquel elenco de figuras como Stalin Rivas, Luis “Pájaro” Vera, Gilberto Angelucci, el gran técnico Don Víctor Pignanelly –ya fallecido-, Edson Tortolero, Amado Reales, Robert Rodallega, el mismo doctor Miguel Angel Millán, Martín Balcucho y David Grueso, estos dos últimos excepcionales jugadores colombianos, entre los que asomamos como referencia, es noticia al ser presentado su “relanzamiento”.

De la mano de Christian y Angelo De Salvo, José Ramón López, Robert Rodallega –gerente deportivo- se dio a conocer una rueda de prensa de primera línea en las que también estuvieron el ex directivo de Minervén –ex presidente-, Raúl Carvajal, entre otros importantes asistentes que permitieron conocer la idea estructural de este “relanzamiento”, con el aporte vital de Iván García Marrero –en la dirección de comunicaciones del club azul- y Marco Chiri (comunicaciones) así como el Dr. Miguel Angel Millán.

“Es doloroso para los que sentimos el fútbol y los que amamos y queremos el fútbol, no deseamos el mal de nadie, y menos de Mineros, somos guayaneses, primero. Que sea otro equipo, de repente pasa por allí, pero de Mineros no. No le deseamos mal a nadie, y yo quiero que Mineros de Guayana siga donde está, yo quiero que Mineros sea grande. (aplausos). Y aquí toditos nosotros apostamos a Mineros, aquí no permitimos en nuestra gerencia-presidencia que se hable mal de nuestro hermano, aquí no. Mineros para nosotros es un respeto, aquí hay una rivalidad dentro de la cancha, pero aquí nosotros no tenemos ninguna rivalidad como institución, nosotros queremos que Mineros se fortalezca y se mantenga dentro del fútbol profesional venezolano…” expresó al ser indagado específicamente sobre este tópicos que toca con profundidad al balompié guayanés.

Sobre esta premisa, el directivo dijo que la situación de Mineros de Guayana, les afecta, “somos hermanos y nos duele. En reuniones hablamos y nos preocupa la situación de Mineros. Ojalá que pudiéramos hacer algo, sí estuviéremos los dos equipos en primera en Guayana, la historia sería otra, seríamos muy fuerte, pero ahora nos han arropado, han arropado a Mineros y son las cosas del fútbol. No hemos pensado mal, ni hemos apostado a que Mineros esté como está, queremos que Mineros se salve, porque nosotros necesitamos a Mineros en primero profesional para tener el Clásico del Sur, nosotros vamos a primero, hoy, mañana o pasado…”

Técnico listo para Minervén de El Callao

En medio de las presentaciones y exposiciones realizadas, se presentó de manera oficial al técnico de Minervén de El Callao, que dirigirá en la tercera división profesional, plataforma desde la que saldrá el cuadro azul callaoense.

También en su condición de Vicepresidente de este nuevo equipo, José Ramón López, habló certeramente de lo que es “el relanzamiento de Minervén de El Callao, en base a un proyecto que se apoya en el rescate del glorioso elenco de los 90, en el fútbol de Suramérica y al que apuestan hacer florecer como en los mejores tiempos.

“Estamos agradecidos por están conformando una línea para este relanzamiento. Es un nuevo proyecto, y de este sabemos…”dijo el también pedagogo, en medio de la senda que atravesarán.

“Formar y triunfar…” señaló en dos palabras que amalgamaron la propuesta que lleva la institución, buscando formar bases con las canteras que deberán emerger desde distintos lugares del estado Bolívar.

El temario de la “responsabilidad social” tendrá un epicentro total, con el apoyo a por lo menos 20 clubes más urgidos de la región, cuyos jugadores tendrán un apoyo médico de dos clínicas médicas, que contará con un directo asesoramiento del reconocido médico Miguel Angel Millán, que mucho sabe de este aspecto tan importante.

También se conoció que los chicos tendrían el respaldo de un seguro social.

Los directivos avalaron y atornillaron en esta presentación, la presentación de “Minervén es de los guayaneses” mientras que también Cristian De Salvo-gerente general- dijo que todos “nos sentimos felices” antes de hacer la presentación de grandes fichas del fútbol nacional, que estuvieron presentes en esta cita, como el gran “capi” Edson Tortolero, Amado Reales, Rubén “Borolo” Yoriy el ex minerista Pedro Hernández, el que fue anunciado como “el próximo entrenador de las categoría menores.

“Queremos asumir esa gran responsabilidad, queremos crecer en nuestra propia historia, estamos invitando a todos a formar parte de este nuevo proyecto” prosiguió el directivo.

El pasado no quedó de un lado, porque ya estos directivos están desde hace tiempo trabajando para hacer realidad, esta propuesta, y en la que quieren “no cometer los errores del pasado..”

Y ello lleva a todos desempolvar el pasado las caídas de los equipos del Bolívar que jugaron en primera y luego bajaron, además del propio Minervén que nació en el año 1985, están Minervén de Bolívar (2009), Caroní FC (2012), Estudiantes de Caroní (2015), Diamantes de Guayana (2016), Lala FC (2021), Chicó de Guayana FC (2021), Minerven El Expreso Azul (2021) y tal vez, Mineros de Guayana y que en este año 2023, está a un paso de descender y salvo un verdadero milagro deportivo, o una, también milagrosa resolución deportiva, habrá firmado su pase a segunda, por lo que entonces no habrá Clásico del Sur en primera división, por lo menos en la siguiente jornada.

Sedes alternas y Ciudad Minervén

La cita con los medios de comunicación de la zona para conocer además que Minervén tendría tres sedes de juego, una de ellas el estadio Héctor Thomas de El Callao, la otra la icónica cancha del INCE en San Félix y la cancha de la Fundación Lala del sector La Esperancita” en la avenida Loefling de Ciudad Guayana.

Los directivos cerraron indicando que esperan contar “con la confianza de ustedes, queremos proteger a esta institución, Minervén es una familia y las puertas están abiertas para todo. Triunfemos todos. Estamos trabajando para la obtención de una especie de Ciudad Minervén, estaría ubicada en Ciudad Guayana y quisiéramos tener otra en El Callao.

Fotos: Niger