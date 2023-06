El maestro Dino Goncalves director de la Orquesta Sinfónica del estado Bolívar «Antonio Lauro», un icono y una personalidad de la ciudad capitalina con más de 30 años de trayectoria en la sinfónica, llegó junto al tiempo que fue fundada.

Comentó el director Goncalves, que el maestro Rafael Montes llegó de Caracas en 1993, justo cuando estaban en la preparación para el debut de la orquesta, trabajaban para crear la Sinfónica en Ciudad Bolívar.

“De pronto Montes volvió a Caracas, y yo en funciones de concertino, a menos de un mes para la presentación, y nada que regresaba a Ciudad Bolívar, pensé, hemos trabajado bastante, así que asumí el reto y concretamos dar el concierto y estaba recibiendo clases de dirección para la época con otros compañeros, así que nos afanamos y el primero de agosto, comenzamos con la sinfonía (…) nos fue excelente y ya han pasado cerca de 30 años de aquel momento”, dijo.

Continuó diciendo: “la Orquesta ha trascendido internacionalmente, hemos viajado a varios países; dos veces a Brasil, a Colombia, donde la experiencia fue grata, porque una red de televisoras, en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, participamos además en festivales internacionales, han sido muchísimas las experiencias además de gratas”, expresó.

Muchas historias y anécdotas

El maestro comentó “para una presentación de orquestas regionales en el país, donde se presentaban todas las orquestas estadales, en el teatro de la ópera, estaba confundido buscando el camerino de director, se estaba montando un programa que incluía a la maestra Morella Muños del famoso quinteto contrapunto, un programa que conducía el maestro José Antonio Abreu, mientras buscaba el camerino, la maestra me dijo que si había afinado y yo me quedé sin saber, y en eso me muestra una copita de vino, allí caí en cuenta a qué se refería a afinar” entre risas.

El maestro Goncalves ha tenido la oportunidad de enseñar a muchos músicos, traspasar las fronteras con sus sucesores, quienes hoy están por todo el mundo, “no solo es salir, han dejado en alto su terruño, Lewis Flores, Ramón Guerra, Armando Núñez, José Laurencio Silva, ha valido la pena lo que estamos haciendo, porque somos un equipo, desde la persona que limpia, somos todos, gracias a todos hemos logrado tanto, somos un cúmulo de energía empeñado en hacer algo tan trascendente como es la música.

Declaró además: “el reto más grande como director fue llevar la Orquesta a Colombia, para conmemorar un aniversario más de la muerte del Libertador, donde el avión Hércules aterrizó en Ciudad Bolívar, para trasladar a la orquesta hasta Santa Marta Colombia, eso nos llegó y nos dijimos, somos importantes”.

Actualmente la orquesta

“Hay un pequeño grupo de veintidós jóvenes con cinco profesores, que estamos montando valses venezolanos, como Preciosa Merideña, Carora del maestro Lauro, Conticinio, Fascinación, Venezuela, Viajera del Río, para ser presentado a finales de junio para el programa aniversario, ese es nuestro nuevo reto, porque son jovencitos, niños, adolescentes, entre 7 y 20 años”, manifestó con orgullo el maestro.