Representantes del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), Daniel Cadenas y María Isabel Díaz, pronostican que el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela será del 3% o el 6% en 2024.

Los expertos manifestaron que hay un déficit de gasto público y en el levantamiento de las sanciones «como impulsores de la actividad económica venezolana», estimando que se obtendrán resultados semejantes a los de 2022.

«El gasto público puede ser mucho, pero su capacidad para impactar la economía no es tan grande. Quizás aporte al consumo, pero no podemos decir que vía gasto público habrá un colchón amplio para la economía. Será muy discreto, economía muy parecida a 2022», afirmó Díaz, añadiendo que las licencias no solucionarán nada en Venezuela, sobre todo, en el sector petrolero.

Díaz puntualizó que, si las sanciones permanecen, se espera que la inflación alcance un preocupante 211 %.

Sin embargo, si estas se levantan, la inflación podría aumentar aún más, llegando a un alarmante 263 %.

Por su parte, Cadenas, otro de los representantes del OVF, señaló que es esencial el panorama a largo plazo, mucho más relevante que un análisis de los posibles movimientos en este año, esto porque considera que el mayor foco serán las elecciones en Estados Unidos, debido al posible cambio político que influya en el vínculo entre Venezuela y el territorio norteamericano.