El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que las remuneraciones en bolívares de los trabajadores en el sector comercio y servicios del sector privado registraron una caída de 1,4% en el primer trimestre de 2025, en comparación al mismo período del año 2024.

En ese sentido, resaltó que este retroceso «marca un punto de inflexión» en la tendencia de recuperación que había mostrado los salarios durante los últimos 3 años.

«Aunque el sector privado ha continuado otorgando aumentos nominales, estos se han visto rápidamente erosionados por el alza de precios, tanto en bolívares como en dólares», agregó.

En cuanto a las remuneraciones en divisas, el ente independiente precisó que el ingreso mensual promedio en el primer trimestre fue de US$ 237.

Igualmente, describió la remuneración mensual según el tipo de ocupación: Gerentes, US$ 531; Profesionales y técnicos, US$ 340 y Obreros y operarios, US$ 217.

Cabe apuntar que más del 70% de los trabajadores en Caracas no logra cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, lo que evidencia la pérdida sostenida del poder adquisitivo, inclusive en moneda dura.

Ingresos más bajos en el interior del país

El OVF indicó que la situación salarial fuera de Caracas «es más precaria», puesto que los montos reflejan «la difícil realidad que enfrentan los trabajadores del interior del país, quienes cuentan con menos herramientas para enfrentar la escalada de precios».

A continuación, los ingresos promedio mensuales en algunos estados de la nación:

– Anzoátegui: US$ 92.

– Nueva Esparta: US$ 195.

– Zulia: US$ 230.