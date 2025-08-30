El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos políticos continúan bajo condiciones precarias en los calabozos policiales, donde fueron encerrados desde las elecciones presidenciales de 2024.

“Aunque las familias llevan alimentos diariamente y, en algunos casos, logran verlos apenas cinco minutos a la semana, o incluso deben pagar en divisas para obtener lo que consideran el privilegio de visitarlos, estos presos se sienten extremadamente vulnerables. A muchos de ellos se le niega totalmente el derecho a la visita familiar”, denunció la ONG en una nota de prensa publicada en su página web.

Muchos de ellos, aseguró el Observatorio Venezolano de Prisiones, han sido acusados de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria e instigación al odio, reseñó El Nacional.

“Su situación es aún más precaria porque, a diferencia de quienes están en cárceles como Tocorón, aquí no están agrupados en un solo centro: en una comandancia policial puede haber un solo preso político, lo que los expone a un control absoluto de los funcionarios, a mayor aislamiento y a vigilancia constante. Incluso sus familiares denuncian fichajes y hostigamiento por el simple hecho de visitarlos”.

La ONG señaló que las condiciones de reclusión “son inhumanas” y, además del hacinamiento, los presos políticos son obligados a compartir celdas con presos sociales, sin acceso a baños adecuados.

“Algunos deben defecar en bolsas, orinar en botellas plásticas, no pueden asearse y duermen en colchonetas en el piso o en hamacas improvisadas hechas con sábanas colgadas de los barrotes (los murciélagos)”.

Estas condiciones los expone a enfermedades de la piel, problemas respiratorios y otras afecciones, sin que tengan acceso a revisiones médicas ni a agua potable. “La situación golpea tanto a hombres como a mujeres por igual”, agregó la ONG.

“Desde el OVP monitoreamos de manera permanente estas situaciones que atentan contra los derechos humanos de los detenidos, las documentamos y las hacemos llegar a las instancias internacionales. Reiteramos nuestro compromiso de ser la voz de quienes hoy son silenciados y exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela”, concluyó la organización.

En Venezuela hay 816 presos políticos, de los cuales 89 son extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. La mayoría de las detenciones se registraron tras las elecciones presidenciales de 2024.

La ONG Foro Penal detalló que hasta el 26 de agosto permanecían privados de libertad 720 hombres y 96 mujeres (646 civiles y 170 militares) por causas políticas.

De acuerdo con la organización, entre los arrestados se encuentran 812 adultos y 4 menores de edad de entre 14 y 17 años.