Owen Cooper, protagonista de la aclamada serie Adolescencia de Netflix, concedió una entrevista a Vogue en la que abordó temas como el acoso digital, la masculinidad tóxica y los desafíos de su generación.

Con solo 15 años, el actor británico se ha convertido en una voz relevante al exponer los peligros ocultos del mundo en línea, informa Infobae.

«Algunos chicos tienen celular a los siete años. Yo lo tuve a los 11 o 12, pero es en la secundaria donde empieza la adicción», confesó Cooper.

Según él, el acceso constante a las redes puede llevar a los jóvenes a espacios oscuros, lejos de la supervisión adulta.

Personaje que refleja la realidad

En Adolescencia, Cooper interpreta a Jamie, un adolescente común que cae en la espiral del odio en internet.

Lo impactante, según el actor, es que su personaje no tiene traumas evidentes.

«Es un chico normal, y por eso es aterrador. El acoso en redes te cambia la cabeza», dijo.

La serie, filmada en tomas continuas de una hora, no busca moralizar, sino mostrar cómo la masculinidad tóxica se infiltra silenciosamente a través de las pantallas.

«Puede pasarle a cualquiera, sin importar su clase social o apariencia», advirtió.

Vulnerabilidad como fortaleza

En una industria donde la sensibilidad masculina suele ser menospreciada, Cooper reivindica emociones como la vergüenza y la vulnerabilidad.

«Si no me hubiera dejado sentir vergüenza, nada de esto habría pasado», declaró, refiriéndose a su éxito.

Su enfoque disruptivo y su honestidad resonaron tanto en la crítica como en el público, consolidándolo como una figura fresca en Hollywood.

El reto técnico y emocional

Rodar ‘Adolescencia’ fue un desafío actoral sin precedentes. Cada episodio fue grabado en una sola toma, lo que obligó a Cooper a memorizar guiones extensos en pocas semanas.

«Estuve encerrado en mi cuarto, volviéndome loco con el texto», recordó entre risas.

Pero más allá de la técnica, lo que lo marcó fue la profundidad emocional de su personaje.

«Jamie comete un acto horrendo que cambia su vida y la de todos alrededor. Eso demuestra el poder destructivo de las redes», explicó.

Fama sin perder la humildad

Tras el éxito de la serie, Cooper se encontró viajando entre sets de filmación y hoteles de lujo.

«Esta semana estuve en cuatro hoteles distintos», contó con naturalidad.

Actualmente, trabaja en una adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell (Promising Young Woman).

Sin embargo, el joven actor mantiene los pies en la tierra. Para él, la fama es un efecto secundario, no una meta.

«Si no me hubiera esforzado tanto, esto no habría pasado», afirmó.

Un mensaje de alerta y esperanza

A través de su experiencia, Cooper envía un mensaje claro: los peligros en línea son reales, pero no irreversibles.

«Hay que prestar más atención a lo que les pasa a los chicos antes de que sea demasiado tarde», concluyó.

Con su talento y conciencia social, Owen Cooper no solo brilla en la pantalla, sino que también se erige como un referente para su generación.