eLa «hermandad» entre el puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beéle se ha materializado en ‘Stendhal’, un álbum conjunto que publicaron el pasado viernes y que prometen que no será «ni la primera ni la última vez» que colaboren.

«Stendhal no es la primera vez ni va a ser la última, esto es ya una hermandad que no tiene que ver con la música, tiene que ver con el arte, con lo que somos», dijo Ozuna a los medios.

«Realmente conectamos demasiado porque la música es el deporte de nosotros, lo que nos hace felices», añadió «el negrito de los ojos claros».

Beéle aseguró que se trata de «un amor mutuo». «Somos hermanos separados al nacer», aseveró el artista de ‘La Plena 5 W Sound’.

«Lo estamos pasando bien, una experiencia que queríamos que se disfrutara, que conectaran con nosotros y Stendhal», agregó Ozuna.

La propuesta del disco mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe y afrobeats que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.