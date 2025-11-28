Los denominados ‘pacientes de casos especiales’ elevaron su voz ante la «Mesa de Combustible Orinoco» para exigir la inmediata restitución del suministro de gasolina, suspendida de manera repentina.

El grupo, compuesto en gran parte por adultos mayores y jubilados con condiciones médicas complejas, denunciaron que la suspensión, notificada vía WhatsApp el pasado 19 de octubres, les impide realizar sus quehaceres cotidianos, incluyendo citas y tratamientos médicos.

La señora Francisca Pérez, vocera principal del colectivo, leyó el comunicado entregado a las autoridades. En él, se detalla la complejidad de sus patologías y la extensa serie de gestiones que han realizado para cumplir con los requisitos supuestamente exigidos para la reactivación del servicio.

«Llevamos 30 días sin surtir combustible,» señaló Pérez, destacando la urgencia de la situación. «Somos pacientes de la tercera edad, jubilados con patologías de las cuales se derivan otras. Solicitamos que tras esta larga exposición, por favor, nos tomen en consideración».

Proceso de validación y censo

Desde la suspensión, los pacientes han llevado a cabo un arduo proceso de validación y censo.

El 21 de octubre se dirigieron a PDVSA, donde se les informó sobre una «depuración» del listado de casos especiales.

Al día siguiente, 22 de octubre, realizaron un censo para recopilar datos personales.

Del 23 al 29 de octubre, les solicitaron actualizar sus informes médicos, organizando los afectados, un operativo en el Hospital Uyapar, donde un equipo médico los recibió y validó los documentos.

Asimismo, ese 29 de octubre, el proceso de recolección de documentos finalizó con un total de 78 pacientes validados con sus informes actualizados.

Para finalizar, cotejaron y entregaron los listados e informes a la Mesa de Combustible Orinoco a través de la señora Lorelys Baute.

Marbella Cristiansen, otra de las afectadas, expresó su extrañeza ante la medida, dada la trayectoria del grupo.

«Somos parte de un grupo de pacientes que tienen seis, siete y hasta ocho años en esta situación y donde hemos sido atendidos de buena manera,» afirmó.

Los pacientes de casos especiales esperan que la Mesa de Combustible Orinoco reviertan la suspensión y restablezcan el suministro de gasolina a la brevedad posible.