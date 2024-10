Los adultos de la tercera edad en el municipio Piar, hoy manifestaron una vez más su descontento con el gobierno nacional, porque cobraron su pensión de 130 Bolívares, equivalente a 3 dólares, más 130 de aguinaldo, lo que según ellos no les alcanza para nada, siendo catalogado una “pensión de hambre”, pues, estos indicaron que llevan cotizando años de trabajo y no es justo que deban cobrar un pago “chucuto”.

Pedro Guzmán, uno de los declarantes expresó que desde el año 2022, han venido cobrando 130 Bs, y no les han aumentado nada, “si el gobierno nacional no aumenta esta pensión, entonces solicitamos que sea indexada al dólar para cobrar alguito más, muchas personas de la tercera edad presentamos problemas de salud y lo poco que cobramos no alcanza, queremos tener una vejez feliz y sana”.

También, el declarante manifestó que el ejecutivo nacional debe aumentar el pago de pensión, ya que, cada día es insostenible llevar una calidad de vida, “el alimento de la canasta básica está por encima de los 200 dólares, y apenas nosotros cobramos 130 bs, como vamos a sobrevivir a esta situación, nuestros hijos son más afectados al no poder ser alimentados como se debe, este diciembre pasaremos calamidades, así como muchos otros años anteriores”, indicó Guzmán.

Monto insuficiente

Para los pensionados por el Seguro Social, 130 Bs, es un monto insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, por lo que muchos de ellos han tenido que depender de las remesas familiares de los miles de venezolanos que han dejado el país debido a la crisis económica, quienes no cuentan con dichas ayudas, buscan las maneras de sobrevivir solicitando apoyo de las iglesias, fundaciones o algunos comercios, aunado aquellos adultos que se dedican a pedir en las calles o venden gasolinas en las aceras.

“Tengo que ingeniármelas para poder conseguir algo para mi casa, no es fácil porque uno tiene una edad ya avanzada, pues, al salir a la calle la gente nos mira con desprecio, pido dinero, voy a los establecimientos de comida y solicito apoyo con algo para sobrevivir”, mencionó un adulto mayor.