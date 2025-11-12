Las autoridades de Panamá informaron una incautación «histórica» de 13.508 kilogramos de cocaína, valorada en aproximadamente 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico panameño.

El operativo, realizado el lunes, permitió la detención de 10 personas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, nicaragüense y colombiana, quienes fueron imputadas por tráfico internacional de sustancias ilícitas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) calificó esta acción como la mayor incautación registrada en el país desde 2008. La embarcación fue interceptada al sureste de la isla de San José tras intentar evadir a las autoridades.

México

Inteligencia indagó que el remolcador partió de la región colombiana de Jurado, Buenaventura, con rumbo a México, siguiendo una ruta que conduce hacia Estados Unidos, principal mercado consumidor.

El comandante del Senan, Luis De Gracia, informó que se confiscaron 11.562 paquetes de droga en 579 bultos visibles a simple vista en la embarcación, algo poco común para las autoridades panameñas, que suelen decomisar sustancias ocultas en contenedores.

Las autoridades destacaron que este golpe al narcotráfico refleja el compromiso de Panamá con la seguridad regional, un país clave en las rutas de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. En 2024, el país decomisó cerca de 80 toneladas de drogas, según cifras oficiales.