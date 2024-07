El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acaba de anunciar este mediodía que suspende las conexiones diplomáticas con Venezuela y solicitó el retiro de su personal diplomático de la nación latinoamericana «hasta que no se realice una revisión de las actas» de los comicios presidenciales.

En medio de una transmisión en vivo, el Gobierno de Panamá mencionó que el vínculo establecido en los últimos años con Venezuela se ha «dañado de forma contundente en los últimos días».

En primera instancia, el mandatario José Raúl Mulino resalta el «cierre unilateral por parte del Gobierno venezolano del espacio aéreo para vuelos de nuestra línea aérea Copa Airlines el día viernes 26 de julio».

Esta decisión también es motivada por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ayer, las cuales calificó de «avasallamiento sobre el sistema democrático libre, abierto y transparente» ante la proclamación de Nicolás Maduro como el ganador de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral.

Añadiendo que «No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela».

El presidente de Panamá ha señalado que «no queda otro camino que esta decisión» hasta que los entes gubernamentales no procedan con la revisión de las actas, así como del sistema informático del escrutinio de votación.

En relación al retiro del proyecto diplomático de Venezuela, Mulino incicó que generalmente se calcula que tarde 72 horas. «Eso lo decide la Cancillería como corresponda».

Por su parte, el canciller panameño, Javier Martínez Acha, intervino para aclarar que la decisión comunicada «es en materia diplomática», ya que la idea es preservar las conexiones consulares.

Relaciones políticas con Venezuela

El mandatario aprovechó también para hablar sobre las conexiones políticas de Panamá con Venezuela, las cuales «no eran las mejores ni las de más alto nivel».

«Venezuela no tiene embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no va a tener embajador en Caracas», puntualizó Mulino.

Finalmente, notificó que el gobierno panameño solicitará una junta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión de consulta de cancilleres en la que se delibere sobre la situación en Venezuela.

Anteriormente, se dio a conocer que los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron su «profunda preocupación» por el avance de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela.

En un comunicado conjunto, los gobiernos reclaman «la revisión completa de los resultados» con la presencia de los veedores electorales independientes que certifiquen el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente en las elecciones presidenciales.