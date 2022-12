Locales abandonados o poca afluencia de clientes, es el día a día de los dueños de negocios que aún continúan con su trabajo en el Mercado de Unare, ubicado en Puerto Ordaz, dado que para algunos este es su único medio trabajo estable.

Durante un recorrido del equipo de Nueva Prensa Digital, por los alrededores de las instalaciones, se evidenció un alarmante número de negocios que se encontraban cerrados y abandonados por sus dueños, así como también grandes puntos de basura, tanto fuera como dentro del recinto.

De acuerdo a declaraciones de dueños de negocios, quienes prefieren permanecer en anonimato, «la pandemia puso pesado las ventas, debido a las restricciones en el horario de trabajo, pero ahora quien nos hace la vida imposible son todos los bachaqueros que están afuera del mercado».

Casi ni entran al mercado

Resaltan que la mayoría de los potenciales clientes casi ni entran en el mercado, debido a la cantidad de vendedores informales que se encuentran a lo largo de la Avenida 8 y Avenida 03, aledañas al mercado.

«Sólo quedamos 4 puestos de venta de pescado y no hacemos ni mil bolívares al día, pero igual se nos cobra el alquiler del sitio y si no tenemos la plata es multa que nos cae, aparte también se nos está cobrando servicios que hasta ahora no los he visto», declaró un pescadero que optó por permanecer anónimo.

Recordemos que el pasado mes de agosto la alcaldía del municipio Caroní anunció trabajos de recuperación y adecuación del mercado, así como el reordenamiento de vendedores, tanto dentro como en alrededores del popular despachador de alimentos.

Así como también anunciaron trabajos de remodelación de baños, iluminación y recuperación de todo el sistema eléctrico, más una intervención general de embellecimiento, que de acuerdo a los dueños de negocios no han visto avance en ninguno de los objetivos propuestos.

Dichas recuperaciones, simplemente, no se cumplieron…