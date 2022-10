Ciudad Guayana. Hoy en día, persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad, ser donante de órganos no es correr un riesgo, sino más bien convertirse en una salvación para otros.

Tipos de donaciones de órganos que existen

Legalmente existen dos tipos de donaciones de órganos:

Donación tácita: Es una de las más comunes, se trata de la falta de negación o de un documento que exprese clara y objetivamente que esa persona se niega a que, después de su muerte, sus órganos y tejidos se utilicen para salvar la vida de otras personas. Claro está, que siempre la familia puede negarse.

Donación expresa: Aquí si existe un documento en que la persona afirma que desea donar su cuerpo para ayudar a la ciencia médica y salvar la vida de otros individuos, después de su fallecimiento.

Individuos con cáncer u otras enfermedades degenerativas, no son aptos para donar sus órganos y los médicos están en la obligación de rechazarlos, a menos que esos órganos y tejidos sean para el estudio de la enfermedad.

La historia de Selena Gómez

¿Quién no conoce a Selena Gómez? Se trata de la ex actriz de Disney, además de una cantante famosa y ex novia de Justin Bieber. Esta chica tuvo que frenar su carrera en ascenso porque tenía la enfermedad lupus, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a si mismo destruyendo diferentes órganos. En el caso de Selena sus órganos dañados eran los riñones.

Sin embargo, esta joven logró sobrevivir debido a un gesto desinteresado de su mejor amiga Francia Raisa, quién decidió donarle uno de sus riñones y así alargar la vida de la cantante.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes?

La mejor manera de celebrar este día es informándote y compartiendo con los demás para conseguir concienciar a la mayor cantidad de gente posible.

OTRAS EFEMÉRIDES

Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela (1813).

Batalla de Mosquiteros (1813).

Se filma la primera película de la historia, La Escena del Jardín de Roundhay (1888). Historia del Cine en Venezuela.

Se publica por primera vez Las Aventuras de Sherlock Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle (1892).

Se funda Bolívar Films (1940). Caracas de Antaño.

Charles Elwood Yeager rompe por primera vez en la historia la barrera del sonido volando el avión experimental Bell X-1 a velocidad Mach 1 (1947).

Comienza la crisis de los misiles en Cuba (1962).

Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz (1964). Historia del Premio Nobel.

Última emisión de El Chapulín Colorado (1979). Curiosidades del Chapulín Colorado.

Se lanza LibreOffice (2010).

Felix Baumgartner rompe la barrera del sonido en caída libre y sin ayuda de maquinaria externa (2012).

Día Mundial de la Espirometría.

Día Mundial de la Normalización.

Día de la Costurera y los Trabajadores Textiles.

NACIMIENTOS

Nace Isaac J. Pardo (1905) | Intelectual venezolano.

Nace Roger Moore (1927) | Actor británico.

FALLECIMIENTOS

Muere Edward Clark (1882) | Abogado y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer Sewing Machine Company junto a Isaac Merritt Singer, hoy Singer Corporation.

SANTORAL CATÓLICO

San Calixto I papa

San Calixto I, papa y mártir, que, cuando era diácono, después de un destierro en la isla de Cerdeña tuvo a su cuidado el cementerio de la vía Apia que lleva su nombre, donde dejó para la posteridad las memorias de mártires, y elegido papa, promovió la recta doctrina, reconcilió benignamente a los apóstatas, terminando su intenso pontificado con la gloria del martirio. En este día se conmemora su sepultura en el cementerio de Calepodio, en la vía Aurelia, en Roma (c. 222).

Santa Angadrisma de Beauvais

San Carponio mártir

Santo Domingo Loricato

San Donaciano de Reims

San Fortunato de Todi

San Gaudencio de Rimini

Santo Jacobo Laigneau de Langellerie

San Juan Ogilvie

San Lúpulo de Capua

Santa Manequilde de Châlons

San Venancio de Luni

Beata Ana María Aranda Riera

Beato Román Lysko

Recopilación y redacción

Rodrigo Malagón Forero