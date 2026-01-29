Paris Hilton recupera el control de su narrativa en ‘Infinite Icon: A Visual Memoir’, una carta de amor dedicada a la música y los clubes nocturnos, espacios que la artista reivindica como refugios de libertad y superación personal frente al dolor.

«Con este proyecto, ‘Infinite Icon’, puedo ser lo más real y vulnerable posible, recuperar el control de mi narrativa y contar mi verdadera historia. Y ha sido sumamente sanador en muchos sentidos que finalmente el mundo conozca la realidad», cuenta la empresaria estadounidense.

El proyecto, que se estrena en cines el próximo viernes, supone «una carta de amor a la importancia de los clubes nocturnos en la sociedad y la cultura, y cómo son un espacio seguro para tanta gente», como la comunidad LGTBIQ+, indica a EFE el director del proyecto, Bruce Robertson.

Renacer de un icono infravalorado

El documental, que florece tras el revelador ‘This is Paris’ (2020) y su reciente álbum ‘Infinite Icon’, surge en un momento en que la cultura popular está viviendo un «interés renovado por París», impulsado por la «revalorización de la década del 2000 y de cómo la cultura y la sociedad trataban a las jóvenes de aquella época», explica el director.

También busca dar respuesta a muchas preguntas sobre su vida a través de un viaje que abarcará a las generaciones más jóvenes.

«Fue pionera en muchos sentidos. Pero ser la primera, a menudo significa que te adelantas a tu tiempo y la gente no entiende bien lo que haces», explica Robertson, añadiendo que Hilton estuvo «muy infravalorada» en su momento.

La producción bebe de hitos como ‘Madonna: Truth or Dare’ (‘A la cama con Madonna’, de 1991) para conectar sus actuaciones en el escenario y lo que ha significado la música para Hilton a lo largo de todos estos años.

«Todos tenemos una canción o un ritmo que nos transporta a un lugar feliz, a uno triste o a uno desolado», añade.

Esa canción, para Hilton, tiene nombre: ‘Free’, de Ultra Naté. Con ella, la empresaria viaja al momento en el que escuchó aquel tema por primera vez en una discoteca en Nueva York.

«La letra y el estribillo resonaron tanto en mí que se me saltaron las lágrimas. Sentí que estaba escrita para mí y se convirtió en mi himno», recuerda la celebridad.

Esa conexión impulsó a la DJ a rendirle una oda en su nuevo álbum, en lo que Robertson describe como «una oportunidad de conectar con la gente a través de las letras de una manera que un enfoque tradicional no habría logrado».

El director espera que la gente «termine la función sintiéndose animada y pensando en sus propias canciones, sus recuerdos y en los artistas con los que conectan» a través de «la fuerza y resiliencia» de Hilton.