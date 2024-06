Es toda una calamidad no contar con el servicio permanente de agua potable en el sector Caramuca, en Upata, los vecinos comentan que desde hacen más de 20 años vienen padeciendo de esta problemática y que no encuentran cómo hacer para que los funcionarios de Hidrobolívar, tomen cartas en este asunto y les den una respuesta eficaz, pues, destacan que algunos vecinos les apoya, mientras otros no.

Algunos ciudadanos han optado por comprar el beneficio a los camiones cisternas, cuyo costo va desde 10 a 15 dólares, dependiendo de los litros en los tanques de aguas. Ángel Rodríguez, afectado destacó que dos veces por semana deben pedir apoyo a los vecinos con un poco de agua, “en ocasiones madrugo y conecto una bomba de agua en una de las tuberías de otros vecinos para poder llenar sólo un tanque de 500 litros de agua”.

En ocasiones algunas familias optan por ir hasta unas tomas de aguas ubicadas en el sector La Viuda y en el mercadito del Puente San Félix, en busca del vital líquido, “son muchas personas que llevan pimpinas y tobos, dan hasta tres viajes en carretillas desde La Caramuca al mercadito, otros que cuentan con vehículos se trasladan hasta La Viuda, pero, esta situación nos mantiene molestos porque no podemos ya ni descansar”, indicó Pablo Requena.

Años sin respuestas

De esta manera, los habitantes de la comunidad señalaron que llevan mucho tiempo con el problema y sin respuestas por parte de los funcionarios de Hidrobolívar, los cuales, no prestan un buen servicio a los habitantes de La Caramuca (parte alta), asimismo, denunciaron que su calle no cuenta con asfaltado y esto empeora la situación porque los camiones cisternas se niegan a subir a llevarles el agua a pesar de que es comprada.