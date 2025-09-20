El partido venezolano Voluntad Popular (VP), dirigido por el opositor Leopoldo López, expresó este sábado su respaldo al despliegue militar en el mar Caribe de Estados Unidos para, dijo, combatir al denominado Cartel de los Soles que, según la Administración de Donald Trump, es liderada por el presidente Nicolás Maduro.

«Voluntad Popular, fiel a su misión de luchar por la libertad y la democracia en Venezuela, manifiesta su respaldo a las acciones lideradas por los Estados Unidos y acompañadas por la comunidad internacional, para enfrentar al Cartel de los Soles», señaló la formación en un comunicado publicado en X.

A juicio de VP, esta «organización criminal» no es una «estructura paralela, sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país».

Asimismo, celebró los esfuerzos por catalogar al Cartel de los Soles como «organización terrorista», tal como lo han hecho Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Ecuador.

«El origen de esta crisis está en el golpe de Estado perpetrado por Maduro durante las elecciones fraudulentas del 28 de julio (de 2024) y en su decisión de sostener un aparato criminal que representa una gran amenaza en la región», añadió Voluntad Popular.

Reiteró la necesidad de «redoblar la presión política, económica y diplomática para acelerar la transición hacia un país libre, con instituciones legítimas y respeto a los derechos humanos».

«Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los parlamentos nacionales, a las empresas y actores democráticos a no legitimar un régimen que opera como una estructura de crimen organizado. Esta acción no es contra Venezuela, es contra una organización criminal», insistió VP.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Ataque cinético letal

El viernes, Trump informó que el Ejército realizó un nuevo ataque cinético «letal» contra un «barco afiliado a una organización terrorista» y confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.

El mandatario aseguró, en su cuenta de Truth Social, que durante el ataque militar tres presuntos narcotraficantes fueron eliminados y sostuvo que «la inteligencia» dijo que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida con el objetivo de llegar a Estados unidos.

Con este ataque, Estados Unidos suma cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que son hundidas en el Caribe sur a cercanías de costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de «combatir el narcotráfico».

Maduro insiste en que la movilización estadounidense es un plan para forzar un «cambio de régimen» e imponer en su nación un «Gobierno títere» que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en Caracas.