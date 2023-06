Upata. – Los moradores del sector 23 de enero, llevan un mes sin contar con el servicio de agua potable, donde todos son afectados y en especial, los niños y personas de la tercera edad o con condiciones especiales, buscar el líquido a otros sectores cercanos o cancelarle a un camión privado, es un trabajo que han tenido en todo este tiempo, a pesar de hacer llamados a los funcionarios públicos e Hidrobolívar, nadie atiende esta situación.

Renata Díaz, aseveró que, gracias a Dios ha podido almacenar un poco de agua de lluvias para hacer la limpieza del hogar, cocinar, lavar y hacerse, “cuando no caen las lluvias, me traslado a un sector cercano y le pido apoyo a un vecino, pero, para eso debo caminar largos trayectos cargando tobos de aguas, ya soy una persona de la tercera edad y esto me cansa”.

Problema grave

Para Díaz y otros habitantes de la comunidad, este problema es grave de la ausencia de agua por tuberías, porque toda la comunidad está siendo afectada, “aquí hay colegios, preescolar, Ambulatorio, los cuales necesitan contar con el preciado líquido, nos hemos dirigido a las emisoras de radios para manifestar esta dificultad y aún no, nos dan respuestas el ¿Por qué del problema?, y tampoco nos ofrecen soluciones”.

Las familias exigen a las autoridad regional y municipal, que garanticé el suministro de agua al sector o que envié un plan de contingencia con camiones cisternas al sector con la finalidad de que los moradores que están padeciendo de la escasez, puedan realizar las actividades normales en el hogar.