Florencia Mauro la distinguieron con el premio “Wonder Woman of Latin Music 2023” por Latin Alternative Music Conference. Este reconocimiento se entrega a periodistas, publicistas y ejecutivos de diferentes áreas de la industria musical de diversas partes del mundo que gracias a su trabajo consiguen que este ámbito se mantenga firme y estable con el paso de los años.



Empresas como TikTok, Universal Music Latin, Loud and Live o Warner Latina son algunas de las mencionadas en la lista de 24 figuras este año, sin embargo, Florencia Mauro es la única representante de la Argentina – reconocida por su rol en Billboard Argentina y por su larga trayectoria y aporte a la industria -.

Presentado por primera vez en 2020, Wonder Woman of Latin Music se destacó por llevar a cabo un evento virtual para no dejar de reconocer aquellas figuras de la industria que no frenaron su labor afectado por la pandemia. Este año, el evento tendrá lugar en la New York City del 11 al 15 de julio de manera presencial y del 26 al 28 online. Hasta la fecha, ya fueron 85 mujeres las reconocidas.



“Por cuarto año consecutivo, es un honor unirme a LAMC y presentar las Wonder Woman Of Latin Music 2023, que celebra el impacto que estas tuvieron en nuestra industria”, dijo Rocío Guerrero, Global Head of Latin Music de Amazon Music. “Es tan importante que sigamos reconociéndolas, elevándolas y agradeciéndoles por todo su labor: el impacto de la música latina no sería lo mismo sin sus aportes”.