En algunos puntos del municipio Piar, se observan niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y de la tercera edad, pidiendo comida y dinero para comprar algo, en otros casos extremos, personas e indigentes, escarban entre las basuras a ver que encuentran para consumir o en su defecto, buscar algo que les sirva para reutilizar, situación que ha sido muy preocupante, lo que ha inquietado a la población en general.

Al entrevistar a usuarios sobre ¿Qué les parece el problema de hambruna o personas buscando entre los desperdicios?, manifestaron que la profunda crisis que atraviesa el país Venezuela y el municipio, trae consecuencias, escasez y hambre, lo que, a su vez, ha llevado a miles de familias buscar restos de alimentos en los basureros, o algún material reciclable que puedan vender.

En un recorrido realizado por las diferentes calles de la localidad, se observó la necesidad de muchas personas, sobre todo mujeres, Osiris Brito, quien estaba en la parte trasera del Mercado Municipal, explicó que siempre hay personas rebuscándose, otras pidiendo una empanada en un puesto de ventas cercano, aunado, a las mujeres y hombres, hurgando en las basuras que se acumulan en la calle El Calvario.

Hambre y necesidades

Brito manifiesta que hay hambre en las calles y muchas necesidades, donde no sólo los padres salen a pedir sin pena alguna, también, los hijos menores se suman a hacerlo, “mucha tristeza me da al ver la necesidad que existe en muchos hogares, donde las familias deben salir a buscar comida en las calles, trabajo no hay, y tampoco los comerciantes dan empleo a personas de la tercera edad”.

Mientras las mujeres y hombres hurgan entre los desechos, van separando todo lo que para ellos puedan sacarles provecho, a esto se suma, la visita que hacen en los locales de ventas de comida y establecimientos.