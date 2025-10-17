El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, anunció este jueves que el Gobierno está preparando la declaración de un estado de emergencia para Lima Metropolitana en las próximas horas con la finalidad de enfrentar el aumento de la criminalidad que ha provocado paros y protestas en diversos sectores económicos.

En declaraciones a la prensa, Álvarez enfatizó que esta no será «una declaración etérea», sino que vendrá acompañada de un paquete de medidas concretas y eficaces para combatir la delincuencia organizada. Estas incluirán el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para recuperar el control territorial, además de la suspensión temporal de algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y de tránsito.

El mandatario subrayó que el presidente interino José Jerí ha encomendado al gabinete la tarea de elaborar y someter las medidas a debate técnico en el menor tiempo posible, asegurando que solo serán implementadas las acciones que realmente beneficien a la ciudadanía.

Próximos días

Esta decisión ocurre luego de la jornada de protesta del miércoles, que terminó con la muerte de un manifestante a manos de un policía, además de una treintena de civiles heridos y 80 agentes lesionados, situación que ha aumentado la preocupación por la inseguridad y violencia en la capital.

El ministro de Justicia, Walter Martínez, manifestó que el Ejecutivo espera los informes necesarios para impulsar esta medida que será anunciada oficialmente en los próximos días.

El paquete de medidas podría incluir opciones como restricciones de movilidad y toque de queda, aunque estas últimas serán evaluadas en función de su efectividad real para reducir la criminalidad, especialmente la violencia asociada a actividades delictivas más organizadas.

Así, Perú intensifica sus esfuerzos para asegurar la tranquilidad y protección de sus habitantes en un contexto socioeconómico y político complejo, con el respaldo decidido de las autoridades.