El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este viernes al excanciller Álvaro Leyva de contactar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela, donde el Gobierno y esa guerrilla negociaban la paz, para ver la manera de sacarlo del cargo.

«Leyva también habló con ELN y habló en Caracas con otros no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente porque tiene rabia de oligarca», expresó Petro en un discurso en el municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Esta es la segunda declaración del mandatario contra Leyva tras responder el martes a las nuevas acusaciones que hizo el excanciller, quien le pidió a Petro «revisar su permanencia en el cargo» por sus supuestos problemas de drogadicción.

Petro aseguró que las nuevas acusaciones de Leyva, que fue el primer canciller de su Gobierno entre agosto de 2022 y febrero de 2024, hace parte del «complot» que «no es de colombianos, aunque haya colombianos,» y «por lo tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia, a la democracia y a la libertad de los colombianos».

«¿Quién le da las órdenes? Ahí está Leyva escribiendo infundios», afirmó el mandatario, que agregó: «No es la locura de un viejo loco, decrépito, que está sacando (sic) la herida de que no pudo seguir siendo canciller (…) y debe saberse porque la culpa no la tiene el viejo, lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot».

El presidente también acusó el martes al congresista estadounidense Mario Diaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, de dirigir reuniones con las que buscan sacarlo del cargo.

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas que participó en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores.

El funcionario salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro.