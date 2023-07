El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó este martes, en su discurso en la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas, a Rusia y Estados Unidos asegurando que son «lo mismo».

«En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales», alegó el mandatario de izquierdas.

Petro hizo esa afirmación tras hacer una amplia radiografía de la situación política en América Latina, criticando que en el continente hay «fuerzas centrífugas que no han permitido un proyecto de integración real» y comparando de alguna forma a México y EE.UU. con Ucrania y Rusia.

«México hace las veces más o menos de Ucrania, no en términos políticos, sino en términos económicos. Quizás Ucrania quisiera reproducirse como se ha reproducido México. No hay pieza industrial norteamericana, de empresa norteamericana, que no pase por procesos productivos en México», dijo el mandatario colombiano.

Y ha elegido estas comparaciones ante el hemiciclo europeo, pues aseguró que el «interés fundamental» ahora mismo para la UE, que le es ajeno a América Latina, es «la guerra de Ucrania».

«De alguna manera, mostrar la construcción de un bloque en el mundo, América Latina y Unión Europea, alrededor de (Volodimir) Zelensky y del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. Esa era su prioridad», afirmó Petro, que apuntó a una «derechización que no es artificial» en la UE.

Frente a esta comparación, en la que quiso poner a Rusia y EE.UU. como fuerzas imperialistas ofreció una «alternativa al actual sistema y régimen económico mundial», en el que el «capital ha encontrado un límite».

«El capitalismo tiene una enorme vitalidad para superar sus propias crisis y ha ido construyendo este mundo de hoy incluso una utopía del capital que no era que no estuviera descrita y analizada desde el siglo XIX», dijo Petro, quien hizo un llamado, ante mandatarios de izquierdas, a buscar una salida.

«Probablemente nos acercamos a una explosión vital y humana, diversa, porque no va a ser igual y homogénea en todo el mundo», vaticinó el colombiano, quien apostó por «darles luz a esas explosiones sociales, políticas y humanas, y articularlas de tal manera que sea la vida la que supere el capital, y no el capital superando la vida, hundiéndose él mismo».

Petro se unió al presidente de Bolivia, Luis Arce, al ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, y a la izquierda europea en la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo nada más concluir la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada este lunes y martes en Bruselas.