El famoso artista estadounidense, Pharrell Williams, cumplió 51 años y lo festejó con el lanzamiento de un nuevo álbum que se puede escuchar y descargar de manera gratuita.

El creador de ‘Happy’ presentó ‘Black Yacht Rock Vol. 1: City of Limitless Access’ en un estreno discreto, sin una amplia campaña de promoción ni presencia en sus redes sociales. Se trata de un regalo inesperado.

Dicho álbum consta de 10 canciones que rinden homenaje a su ciudad de origen, Virginia Beach, en el estado de Virginia, retratandola como una «ciudad de acceso ilimitado» debido a su reputación turística anual.

Hasta ahora, las canciones no se encuentran en plataformas de streaming convencionales, ya que Pharrell ha optado por ofrecerlas de forma gratuita por medio de la página web del álbum, Blackyachtrock.com.

Entre los temas se encuentran ‘Richard Mille’, ‘Dandy Lying’, ‘Come On Donna’, ‘Just For Fun’, ‘Caged Bird Free’, ‘Ball’, ‘11:11’, ‘Who Needs Rest’, ‘Cheryl’ y ‘Going Back To VA’.

Estas melodías evocan un ambiente relajado y divertido, transportando a quienes las escuchan a las playas de la ciudad costera donde nació Pharrell Williams.

Icono de la moda

Además de su exitosa carrera musical, Pharrell Williams destaca en el ámbito de la moda y el diseño.

En febrero de 2023, fue designado director creativo de la sección de hombre de la reconocida casa francesa Louis Vuitton. También es el cerebro detrás de la música de sus promociones.

A su vez, el artista escribió el libro titulado ‘Pharrell: Carbón, presión y tiempo: Un libro de joyas’, en colaboración con Tyler the Creator. En esta obra, Pharrell presenta piezas de su amplia colección personal, detallando el significado del «bling» en la cultura y moda hip hop.

Pharrell Williams disfruta de una estrecha amistad con el artista y diseñador Marc Jacobs, quien anteriormente ocupó el mismo cargo en Louis Vuitton.

Recientemente, Pharrell colaboró con la cantante Miley Cyrus en el hit ‘Doctor (Work It Out)’.