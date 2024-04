Habitantes de la población de San Salvador de Paul del municipio Bolivariano Angostura denunciaron que tienen más de tres semanas que no reciben insumos como comida y medicina, debido a la suspensión de los vuelos en el aeródromo del mismo nombre.

«Al pueblo de San Salvador de Paul le prohibieron los vuelos, igual que como 15 comunidades», indicó Yurys Brito, vocero de la Unidad Administrativa del Consejo Comunal San Salvador de Paul.

Asimismo, denunció que están sin comida ni medicina y hay personas enfermas que necesitan recibir atención médica.

Brito señaló que «los generales de la aviación» no permiten que salgan ni entren vuelos a la comida y en caso de permitirlos es solo para trasladar a los enfermos sin llevar ningún tipo de alimento.

Comunidad muy afectada ante la situación

El vocero del Consejo Comunal pidió solidaridad para enfrentar esta situación que afecta a cada uno de los habitantes de la comunidad en especial a los niños, adultos mayores y enfermos.

La Unidad Educativa Nacional «Rafael Silva», único centro educativo del sector, se encuentra cerrada por falta de alimentos, mientras que el ambulatorio rural tipo 1 cada día tiene menos materiales médicos para atender a la población.

«El mismo gobierno, representado por la Fuerza Armada, está golpeando nuevamente a San Salvador de Paul», aseveró.

«Por favor, vamos a apoyarnos así como apoyamos cuando pasó lo de la mina Bulla Loca. Vamos a seguir apoyando», sentenció.

«Vamos a luchar por nuestros derechos, en Ucrania hay canales humanitarios, en Israel hay canales humanitarios y aquí ni siquiera que no estamos en guerra ni nada, bueno la Fuerza Armada que está en guerra con nosotros y no sé por qué, porque no se pronuncian ante nosotros», continuó.

Yurys Brito hizo un llamado a la gente para que «se unan ayudar al pueblo» y manifestó la falta de apoyo por los llamados «líderes socialistas».

Avioneta llegó sin insumos a San Salvador de Paul

En horas de la mañana de este lunes, arribó al Aeródromo San Salvador de Paul para buscar a dos enfermos de la localidad, sin traer insumos para los pobladores, quienes se manifestaron su descontento ante la situación.

Una de las afectadas reveló que la avioneta venía de otra comunidad indígenas y que están dejando volar como Urimán, Canaima y Arecuna, pero «Salvador de Paul no, suspendidos sin causas ni razón.

«Nos están matando de hambre», concluyó.