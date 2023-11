En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se realizó en Ciudad Guayana un evento alusivo a la fecha. Se trata de la segunda edición de «Pinceladas de mi vida», exposición de arte terapia que contó con la participación de mujeres sobrevivientes de la violencia de género.

Los organizadores del evento

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), una organización no gubernamental que apoya legal, psicosocial y comunitariamente a sobrevivientes de violencia, organizó la actividad.

Aparte, El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), socio implementador de CODEHCIU, y Paperstina, un taller de pintura que proveyó el espacio y los materiales, colaboraron en el evento para las artistas.

Unas obras llenas de sanación, esperanzas y sueños

La exposición mostró los cuadros hechos por las mujeres que han pasado por un proceso de sanación con el acompañamiento de CODEHCIU, expresando en sus obras su mundo interior, sus emociones, sus sueños y sus esperanzas.

Cada cuadro tenía una leyenda que contaba la historia de la mujer que lo creó, invitando al público a conocer su realidad y su lucha.

Beneficios del arte terapia

Yuvelin Guilánd, psicóloga clínica y promotora de sensibilización de CODEHCIU, explicó que el arte terapia es una herramienta que ayuda a las mujeres a liberar sus tensiones, a canalizar sus sentimientos y a fortalecer su autoestima.

«El arte terapia es una forma de expresión que les permite a las mujeres sobrevivientes de violencia plasmar lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han superado y lo que quieren para su futuro», comentó.

Más servicios de la CODEHCIU

Adicional a esto, Mairis Balza, coordinadora general y cofundadora de CODEHCIU, destacó el valor del arte como una forma de visibilizar el problema de la violencia de género y de sensibilizar a la sociedad.

«Pinceladas de mi Vida es un trabajo para mostrar el esfuerzo y el arte como una forma de terapia. Cada uno de sus cuadros está hecho por mujeres sobrevivientes de violencia, las cuales han pasado por un proceso de apoyo psicosocial individual, después a un apoyo psicosocial grupal y luego como cierre de parte de la ayuda o de los servicios que le brindamos en la organización», afirmó.

Balza también señaló que CODEHCIU ofrece otros tipos de servicios y ayudas para mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de alguna forma de violencia o de abuso, y en el caso de los niños y niñas, también de alguna forma de negligencia.

«Estos cuadros son hechos por mujeres sobrevivientes de violencia, en ellos ellas trataron de expresar y digo ‘trataron’ no porque no sean perfectas las obras, porque sí lo son, me refiero es por la carga emocional que eso significa de plasmar su mundo interior, su proceso de sanación, su resiliencia, la violencia, cómo se han sentido en todo el tránsito o el recorrido desde que vivieron la situación de violencia hasta el momento», expresó.

Poderoso mensaje del evento

La exposición Pinceladas de mi Vida fue una oportunidad para reconocer el trabajo de las mujeres que han enfrentado la violencia de género y que han encontrado en el arte una forma de sanar y de transformar sus vidas.

Asimismo, fue una invitación a reflexionar sobre la necesidad de prevenir y erradicar este flagelo que afecta a millones de mujeres en el mundo.