Google lleva todo el año innovando y luchando contra otras tecnológicas por hacer que su inteligencia artificial (IA) se vuelva la de referencia en el sector y su último paso para alcanzar este objetivo ha sido llenar de esta tecnología a su nuevo teléfono, Pixel 8, que sale a la venta este jueves.

El Pixel 8 Pro tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, el chip Tensor G3, las cámaras e IA, cuyo precio inicial es de 999 dólares, 100 dólares más que el Pixel 7 Pro.

Nunca salir mal en una foto de grupo

Normalmente, se dispara más de una foto para sacar una instantánea de un grupo, con la esperanza de que en al menos una de las imágenes salga todo el mundo bien, aunque a la hora de elegir la foto final es difícil que todos los participantes puedan elegir su mejor pose.

Con la herramienta de IA Best Take, Google busca erradicar este problema, ya que una vez que se seleccione una foto de las varias que se hayan sacado al grupo, el usuario tiene la opción de elegir la mejor cara de cada persona.

Debajo de la foto de grupo seleccionada, aparece un círculo con la cara de cada persona y se pueden ver las diferentes poses y cambiar la cara de uno o varios de los participantes.

El resultado final es impecable siempre y cuando el cuerpo de los fotografiados se mantenga en la misma pose en todas las tomas, ya que si cambian se nota que la postura del cuerpo y la cara no coinciden a la perfección.

La IA también permite que con un clic se cambie una foto a modo retrato o cambiar el tipo de luz de la foto en general, entre otras opciones.

Magic Eraser otra opción incluya en el Pixel 8

Aunque los cambios más radicales se pueden hacer con Magic Eraser, herramienta que permite seleccionar algo en la foto y borrarlo o camuflarlo.

En la opción de borrar, la aplicación suele sugerir que se eliminen las personas que están en segundo plano, pero el usuario puede seleccionar cualquier parte de la foto y borrarla en cuestión de segundos.

Esta edición es más compleja, por lo que el resultado no es tan impecable. Funciona bastante bien si las personas u objetos que se quieren eliminar están frente a un fondo sencillo -como el cielo o una pared lisa- pero se nota bastante que ha habido una edición si el fondo es más complejo -como unas escaleras-.

Por su parte, la edición de camuflaje quita el color de la zona seleccionada para que no llame tanto la atención en la foto.

Al contrario de las imágenes totalmente generadas por IA, este tipo de retoques no cuentan con ninguna marca de agua, pero, según dijo en una mesa redonda Rick Osterloh, vicepresidente de dispositivos y servicios, sí que deja una huella en los metadatos de la imagen.

Osterloh comparó etas herramientas de edición rápida con otras herramientas más complejas como Photoshop.

Pixel 8 Pro cuenta además con nuevas cámaras: una lente ultra ancha más grande, que ofrece un enfoque macro mejorado; un teleobjetivo que captura un 56 % más de luz que el Pixel 7 Pro, y una cámara frontal con enfoque automático «para mejores ‘selfies'».

Adiós al sonido ambiente

La IA de Google también se puede usar en este teléfono para editar vídeos. Audio Magic Eraser permite a los usuarios reducir fácilmente el sonido ambiente del vídeo, como puede ser el viento o los ladridos de un perro.

La IA también puede eliminar el sonido ambiente de las llamadas, para que el que llame a un Pixel 8 pueda escuchar a su usuario de manera clara, incluso si está en un lugar ruidoso.

Asistente de IA en Pixel 8

El objetivo de Google es que los usuarios de Pixel puedan acceder a su chatbot con IA generativa, Bard, para que este le asista en todo momento, incluso con preguntas complejas como: qué correo no he contestado hoy o dónde y a qué hora era la cita del médico que me confirmaron por correo y cómo se llega.

No obstante, esta tecnología aún no está disponible, pero según Google pronto llegará a Pixel 8 Pro y Pixel 8.

A la espera de esta función, los usuarios pueden usar la IA de Google en páginas web en inglés para pedir un resumen de la información, una traducción del sitio a otro idioma o incluso para encontrar dónde comprar prendas de vestir similares a las que salen en las fotos de la web.

IA contesta a las llamadas de «spam»

Google asegura que gracias a su herramienta de Call Screen los usuarios recibirán «un 50 % menos de llamadas ‘spam’ o no deseadas».

Esta aplicación incluso puede ir un paso más y hacer que sea la IA la que responda a estas llamadas.

Al contestar el teléfono, la «voz» de la IA se presenta como un asistente de Google y pide la razón de la llamada.

Mientras tanto, el usuario puede leer simultáneamente la conversación y dar instrucciones por escrito para que las diga la IA de Google, que tiene «voz» de hombre.