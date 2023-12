El Diputado PSUV del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Alvin Gorrochotegui, mejor conocido como “diputado de la calle”, llevó muchas soluciones y ayudas durante este año 2023, a familias, su atención principal fue en el sector salud, todo gracias al presidente Nicolás Maduro, gobernador Ángel Marcano, vicepresidente del PSUV, capitán Diosdado Cabello, siendo atendidos los habitantes a nivel regional y Sur del estado Bolívar.

El diputado manifestó durante su declaración, que los pueblos del Sur, como El Palmar, Guasipati, El Callao y Tumeremo, han sido atendidos con planes sociales, al igual, que los pequeños y medianos mineros, “he puesto mucho interés en el tema de salud desde Santa Elena, hasta Caicara del Orino, con visitas y atenciones de ligaduras y hernias, que se ha venido dando, y otros casos críticos con patologías en los hospitales de Guaiparo, Uyapar, Ruiz y Páez, siendo atendidos los pacientes que se trasladan del Sur, de formas inmediata”.

Minería asistida

En las atenciones de salud también está la atención a la pequeña y mediana minería, en cuanto a las enfermedades como paludismo y otras, “se ha realizado operativos a través del ISP, en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes”.

Otros aportes

También fue un año de avances institucionales en materia universitaria para aquellos jóvenes que residen en los municipios del Sur, que salen graduados como bachilleres, con cupos en las diferentes instituciones universitarias públicas como la UNEG, UDO, entre otros. También, se ha dado consulta de Ley a pequeños, medianos y grandes emprendedores.

En las áreas deportivas, Gorrochotegui expresó, que ha venido impulsando el apoyo a aquellos jóvenes de alto rendimiento en la categoría de futbol, “como Diputado, siempre he mantenido esos espacios que nos otorgan el pueblo, y como nos enseñó el Comandante Chávez, a través de su ideología política, dar respuestas a los necesitados, dejando de esta manera buenas actitudes, esperando que en un mañana cuando otro ocupe el cargo, continué con los trabajos”.

Además, resaltó que primeramente gracias a Dios y luego al proceso revolucionario, trabajando con mucha humildad, paciencia, tolerancia y precaución, “no hay un rincón en el estado Bolívar que no he visitado, viendo la vulnerabilidad en muchos lugares, tomando consideración con todos los alcaldes y alcaldesa, dando sugerencia, propuestas, a través de articulaciones con diferentes empresas, pequeñas y grandes, en el caso de Ciudad Guayana, fui uno de los impulsores en acabar con el tema de los trabajadores no requeridos, pues, eso no entra dentro de la revolución”, destacó Alvin.