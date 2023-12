La jornada del referendo consultivo sobre el Esequibo contó con poca afluencia en los municipios del sur, especialmente en El Callao donde a pesar de presentarse cierta cantidad de votantes, no se visualizaron las acostumbradas colas de elecciones anteriores.

Para Manuel González la elección no genera confianza; “mucha gente no quiere votar porque no hay confianza en el CNE (Consejo Nacional Electoral), no se sabe que van a hacer con esa data”, relató.

En un recorrido realizado por los principales centros de votación de El Callao, se constató la poca afluencia de votantes, lo cual también era evidente en los municipios vecinos de Roscio y Sifontes.

Sobre la velocidad del proceso, un vocero del ente comicial quien no está autorizado para emitir declaraciones señaló; “el proceso es rápido, la gente no dura mucho al momento de votar, eso lo confirmamos con la ausencia de colas en los diferentes centros electorales”.

No se reportaron incidentes durante la apertura de las mesas, mientras que muchas personas aprovecharon la oportunidad para hacer las compras de la semana y diligencias particulares, lo cual se tradujo en un día normal de fin de semana.

Hasta el momento de la redacción se reportaba que varios centros electorales se mantenían abiertos, pues algunos votantes aparecieron en horas de la tarde ya con el sol en menor intensidad.