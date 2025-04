La serie Dramáticas, transmitida por Venevisión, generó gran expectativa en su estreno. Sin embargo, no logró captar el interés del público como se esperaba. Los actores Nohely Arteaga, Aroldo Betancourt, Félix Loreto y Liliana Meléndez compartieron sus impresiones sobre los factores que pudieron influir en la recepción de la producción.

Para Aroldo Betancourt, el éxito o fracaso de una producción televisiva es impredecible. «En esta carrera nada se sabe. Hay cosas que funcionan y otras que no», afirmó en entrevista con Rocío Higuera. Si bien la serie contaba con un elenco de trayectoria, presupuesto y dirección, no logró conectar con la audiencia. «No gustó lo suficiente para la expectativa que tenía el proyecto», reconoció el actor, aunque destacó la importancia de seguir apostando por la ficción nacional.

Nohely Arteaga, por su parte, hizo énfasis en la relevancia del guion. «Es una lotería, pero hay ingredientes indispensables. Cuando a uno lo convocan a un proyecto, el libreto tiene un peso importantísimo», señaló. También recordó su experiencia en Toda una dama, producción que protagonizó junto a Ricardo Álamo, y cómo la dedicación del elenco y el equipo marcó la diferencia en su éxito.

Félix Loreto consideró que una de las razones por las que Dramáticas no logró consolidarse fue la manera en que se presentó al público. «Anunciaron que era una telenovela, la gente estaba esperando el clásico, no funcionó», explicó. En esa misma línea, Liliana Meléndez apuntó que el formato corto pudo haber sido un factor determinante. «En Venezuela no estamos acostumbrados a ese formato en el que anuncias una telenovela, diez capítulos, terminó, y ya», comentó.

La serie buscó innovar en la narrativa de la televisión nacional, pero su estructura y duración no parecieron convencer al público tradicional de las telenovelas. A pesar del resultado, los actores valoraron la oportunidad de trabajar en un proyecto que, aunque no tuvo el impacto esperado, representó un esfuerzo por mantener viva la ficción en la pantalla venezolana.