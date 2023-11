El costo del cartón de huevos de 30 unidades en el municipio Piar, lleva dos semanas en aumento, el cual se encuentra en 168 Bs, situación que ha indignado a muchas amas de casas y manifiestan que se requiere más de un sueldo mínimo (130 BS), para poder adquirir el producto, además alegan que seguirá aumentado en esta época de navidad, lo que conlleva que muchas hayacas no tendrán este ingrediente.

El medio cartón, siendo una de las presentaciones más solicitadas está en 84 Bs, “el sueldo mínimo no me alcanza para nada, debo hacer milagro al momento de hacer alguna compra, todo está super costoso, ya el aumento de los productos no me sorprende, he hecho muchos llamados a los entes responsables de ajustar los precios, pero ha sido inútil, muchas familias tratamos de sobrevivir en esta crisis”, expresó Ana Rivero.

Ajustarse a los precios

Karla González, quien se encontraba en un supermercado indicó que este producto dejó de ser consumido en su casa hasta que los precios se ajusten, “dejamos de comerlo por un tiempo y esperar a ver que pasa, cobro un sueldo bajo y no me permite alimentarme bien por los altos precios en los alimentos de la canasta básica”.

De esta manera, los consumidores y amas de casas esperan que los precios de este producto no sigan aumentando, pues, hasta las pastelerías son afectadas, porque deben comprar por cajas de huevos y no reciben rebajas por parte del vendedor.