El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un boletín especial advirtiendo a la población y a las autoridades locales sobre un panorama de precipitaciones de intensidad variable que impactará a, al menos, 18 estados de Venezuela a lo largo de este lunes. Se insta a tomar las debidas previsiones.

Aunque se estima un cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas de la mañana, se esperan zonas con precipitaciones variables en las regiones costeras y orientales: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda y La Guaira)

Asi como en las regiones central y occidental: norte de Aragua, Guárico, Barinas, Apure, Zulia, este de Falcón, Bolívar, Amazonas, Portuguesa y la región de Los Andes.

Intensificación vespertina y nocturna

El Inameh proyecta un notable incremento en la actividad meteorológica para la tarde y noche, con el desarrollo generalizado de nubosidad y el pronóstico de lluvias o chubascos en todo el territorio nacional.

Por su parte, las precipitaciones serán más intensas y potencialmente acompañadas de descargas eléctricas ocasionales en las siguientes regiones y estados: Bolívar y Amazonas, Nororiente, región central (incluyendo Caracas), llanos centrales y occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia.

La jornada en estas zonas iniciará con nubosidad parcial y algunas lloviznas. No obstante, a partir del mediodía se prevé un incremento en la cobertura nubosa que generará precipitaciones y descargas eléctricas ocasionales.

En la ciudad de Caracas, las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 17º y una máxima de 29º.

Llamado a la precaución

Se exhorta a los ciudadanos, en especial en las zonas con pronóstico de lluvias más intensas, a mantenerse informados a través de las fuentes oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y tomar medidas de precaución ante la posibilidad de afectaciones viales y deslizamientos de tierra.